Was um Himmels Willen ist das? Diese Frage stellt sich Hunde-Besitzer Rolf Kotecki seit einer Gassirunde am 10. Mai im Ruhrgebiet. Als der Mann mit seinen Hunden an einem Feldweg in der Nähe der Holthauser Straße in Castrop-Rauxel unterwegs war, stieß er plötzlich auf einen riesigen Berg weißen Schaums und stand vor einem Rätsel: Wie ist der wohl hier hingekommen?

In einer lokalen Facebook-Gruppe fragte der Castroper um Hilfe bei der Aufklärung des Phänomens: „Es ist kein Waschmittel und völlig geruchlos“, beschrieb Rolf Kotecki den rund einen Kubikmeter großen Schaumhaufen. Seine Entdeckung löste zahlreiche Spekulationen aus.

Hunde-Besitzer macht rätselhafte Entdeckung

Schnee im Mai? Einhornkot, Löschschaum aus dem Feuerlöscher oder Eis aus der Kühlung? Viele Castroper ließen beim Erklärungsversuch ihrer Kreativität freien Lauf. Einer tippt: „Maulwurf, der vor Wut schäumt – ganz klar.“ Ein anderer setzte noch einen drauf: „Das ist eine aus dem Nest gefallene Wolke. Bitte nicht anpacken. Die Mutter ist bestimmt schon auf der Suche und wird sie jeden Moment zurück ins Nest bringen.“

Etwas ernster gemeinte Vorschläge tendierten zu einem Überbleibsel aus der Landwirtschaft: „Das kann Gülle sein im Gülle kommt schon mal Schaum vor.“ Wieder ein anderer tippte auf Markierungsschaum aus Feldspritzen in der Landwirtschaft. Ein anderer warf ein, dass dieser Schaum eigentlich riechen würde – entgegen der Beobachtung des Hunde-Besitzers. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Landwirt aus NRW mit, dass Markierungsschaum auf Äckern benutzt werde. Aber: „Ich wüsste nicht, wieso der da rumliegen sollte.“

Weißt du, was Hunde-Besitzer Rolf Kotecki hier im Ruhrgebiet fotografiert hat? Foto: Rolf Kotecki

Schaumhaufen in Castrop – das sagt die Stadt

Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte die Stadt nicht bei der Aufklärung helfen. Als ein Mitarbeiter der Stadt sich ein Bild der Lage vor Ort machen wollte, hätte sich der Schaumhaufen bereits aufgelöst.

Das Rätsel ist bislang also noch immer nicht gelöst.