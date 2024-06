Urlaub an der Ostsee: Hund läuft auf Ferienanlage Amok – er macht nicht mal vor einem Kind Halt

Was für ein Horror im Urlaub an der Ostsee! Eigentlich sollte man an der deutschen Ostküste gut entspannen, die Meeresluft genießen, hier und da ein Fischbrötchen aus der Region schlemmen. Doch ein Hund ist völlig durchgedreht, griff zwei Personen am Dienstagmorgen (25. Juni) an!

Das schreckliche Ereignis passierte in einer Ferienanlage im Haffwinkel des Ostseebads Rerik (Mecklenburg-Vorpommern). Der Vierbeiner biss mehrere Personen, verletzte sie zum Teil schwer. Diesen Urlaub an der Ostsee hatten sie sich ganz anders vorgestellt…

Urlaub an der Ostsee: Hund läuft auf Ferienanlage Amok

Gegenüber „Bild“ sagte ein Polizeisprecher: „Ursprünglich war der Hund, ein Deutsch Langhaar, durch seine Besitzer auf der Terrasse mittels Leine gegen das Weglaufen gesichert worden.“ Doch während die Besitzer noch schliefen, befreite sich der Hund, lief gegen 7.40 Uhr in der Ferienanlage herum.

Kurz darauf traf er einen Jungen (11), attackierte ihn und biss ihm mehrmals in den Kopf. Das Kind schrie während der Attacke, wurde glücklicherweise „nur“ leicht verletzt. Der Vierbeiner ließ vom Jungen ab, zog weiter, traf auf eine Familie und griff dann drei Erwachsene an.

Vierbeiner attackiert Kind und drei Erwachsene

Durch die Hundebisse wurde eine Seniorin (76) am Kopf schwer und zwei Männer (74 und 66 Jahre) leicht verletzt. Die Frau kam genauso wie der zuvor verletzte Junge in die Uniklinik nach Rostock. Die Kripo ermittelt jetzt gegen die Besitzer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Bei allen Beteiligten handelt es sich laut Polizei um deutsche Urlauber.

Der Deutsch Langhaar ist eine Hunderasse, die ursprünglich aus Deutschland stammt. Sie ist besonders für ihre Fähigkeiten bei der Jagd bekannt. Der Hund ist ein Vorstehhund und darauf trainiert, Wild aufzuspüren und durch sein Stehverhalten dem Jäger dessen Position anzuzeigen. Eigentlich hat diese Rasse eine ruhige und ausgeglichene Natur. Als Jagdhunde haben sie aber wiederum einen starken Arbeitsinstinkt, benötigen viel Bewegung sowie geistige Herausforderungen.