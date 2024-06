Hund in Duisburg entlaufen – DAS darfst du auf keinen Fall tun, wenn du ihn siehst

Verzweifelte Suche nach einem Hund aus Duisburg. Der Rüde namens Sloan hat sich am Freitag (31. Mai) im Stadtteil Homberg losgerissen und ist mitsamt Halsband und Leine einfach davongelaufen. Seitdem suchen die Besitzer verzweifelt nach dem einjährigen Australian Shepherd.

Die Besitzerin des Duisburger Hundes wendet sich jetzt mit einer dringenden Warnung an die Öffentlichkeit.

Hund in Duisburg vermisst – HIER wurde er zuletzt gesehen

Seit Tagen versuchen die Besitzer gemeinsam mit der Hundesuchhilfe Moers, Sloan wiederzufinden. Am Dienstag (4. Juni) soll der Hund sogar gesehen worden sein. An einer Kleinanlage in der Nähe des Essenberger Sees – und damit auch unweit der A40. Kein Wunder, dass die Besitzer große Sorge haben, dass ihr geliebter Vierbeiner womöglich aufgeschreckt werden und damit in Panik wegrennen könnte.

Denn der Hund sei sehr zurückhaltend. „Wenn er gesehen wird, bitte keine Einfangversuche und nicht ansprechen, Pfeifen oder Ähnliches“, lässt die Besitzerin an DER WESTEN ausrichten. Auch die „Hundesuchhilfe Moers und Umgebung“ bittet darum, sich dem Vierbeiner nicht zu nähern und ihn einfach weiterlaufen zu lassen: „Er scheint sich eingependelt zu haben und kann nur per Lebendfalle gesichert werden“, schätzen die Experten die Lage ein.

Hast du Hund Sloan aus Duisburg gesehen? Foto: privat

So erkennst du Sloan

Sloan sei an seinem dreifarbigem Fell (dunkelbraun, hellbraun und weiß) sowie an seinem dünnen, weißen Strich auf dem Kopf erkennbar. Die letzte Sichtung zeigte auch, dass er sich noch nicht von Halsband und Leine trennen konnte.

Wer den vermissten Hund aus Duisburg sieht, möge bitte die Hundesuchhilfe (0152/28933497) oder die Halterin (0151/11691920) kontaktieren. Wichtig sei die genaue Uhrzeit der Sichtung sowie die Laufrichtung, „damit wir sein Gebiet möglichst eingrenzen können“, erklärt die Hunde-Besitzerin aus Duisburg.