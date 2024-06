Tierheim Duisburg kann Hund einfach nicht mehr helfen – Mitarbeitern bricht es das Herz!

Das Tierheim Duisburg ist in großer Trauer. Dieser Abschied ist den Mitarbeitern sicherlich nicht leichtgefallen. Aber manchmal hilft einfach nichts mehr.

So musste sich das Tierheim Duisburg kürzlich von einem Hund verabschieden. Nach einem tagelangen Kampf um das Überleben der kleinen Hündin „Carla“, ging es mit der Vierbeinerin dann plötzlich überraschend bergab. Den Mitarbeitern blieb daher keine andere Wahl. Sie mussten das Tier schweren Herzens einschläfern lassen.

Tierheim Duisburg: Zunächst sah es noch gut aus

„Gestern mussten wir dich gehen lassen und auch wenn wir dich erst wenige Tage kannten, ist es uns nicht leicht gefallen“, nimmt das Tierheim Duisburg am Sonntag (2. Juni) Abschied von Hündin Carla. „Seit der ersten Sekunde haben wir dich ins Herz geschlossen.“

So kam die Vierbeinerin bereits äußerst schwach im Tierheim an. Doch mit etwas Liebe und Pflege schafften es die Mitarbeiter, die Hündin wieder aufzupäppeln. „So oft es ging, haben wir unsere Zeit mit dir geteilt und du bist richtig aufgeblüht. Hast gut gefressen, bist aktiver geworden und hast dir voller Eifer ein Nest zum Schlafen gebaut.“, schreibt das Tierheim in NRW auf Facebook. Doch dann war von einem Tag auf den anderen nichts mehr wie zuvor.

Tierheim Duisburg nimmt Abschied – „Es war an der Zeit“

Am Samstagmorgen sah es dann gar nicht mehr gut aus für Carla. „Da warst du ganz klapprig auf den Beinen und kamst trotzdem nicht zur Ruhe. Auch deine Augen sahen schlechter aus als noch am Abend zuvor und wir haben dich sofort in die Tierklinik gebracht. In einer Decke eingekuschelt wurdest du untersucht und das Ergebnis wollte keiner hören. Es war an der Zeit, dich gehen zu lassen.“

So musste die kleine Carla schließlich eingeschläfert werden. Es war nichts mehr zu machen. „Mit schwerem Herzen haben wir dich begleitet auf diesem letzten Weg und hoffen sehr, dass du gut im Hundehimmel angekommen bist. Danke kleine Carla, dass wir dich kennenlernen durften“. Mit diesen letzten Worten nehmen die Mitarbeiter vom Tierheim Duisburg nun Abschied. „Du warst eine sehr tapfere kleine Hundedame und wir werden dich nie vergessen!“