Hund in Duisburg: Tierheim-Mitarbeiter packen aus – „Herz zerbrochen“

Die Schicksale, die sich hinter den Türen des Tierheims Duisburg verbergen, machen tief betroffen. Hinter den Knopfaugen der niedlichen Vierbeiner stecken oftmals schockierende Geschichten, die einem die Tränen in die Augen treiben.

Auch Hund Cody aus Duisburg ist solch ein Kandidat. Was er genau durchlebte, weiß das Tierheim Duisburg leider nicht. Doch seine Beschreibung lässt das Schlimmste erahnen. „Klapperdünn, der ganze Körper voller Urin und Fäkalien“ und mit „gerade einmal 10 Kilo“ – so kam Cody hier an. Wie geht es dem Hund wohl mittlerweile?

Hund in Duisburg in besorgniserregendem Zustand abgegeben

Die Tierheims-Mitarbeiter hatten keinerlei Infos, wo der niedliche Vierbeiner plötzlich herkam. Aber eines war gewiss: Cody ließ die Herzen seiner Pfleger zerbrechen. Genauso schnell sollte er sie allerdings wieder flicken und im Sturm erobern.

Der süße Hund musste erst mal ordentlich aufgepäppelt werden und bekam dafür regelmäßige Futterportionen. Inzwischen soll Cody ordentlich zugelegt haben und sein Idealgewicht von 23 Kilo schon fast erreicht haben. Auch die Fellpflege durfte natürlich nicht zu kurz kommen.

+++ Katze in NRW wird immer nur weiter gereicht – Tierheim hat die Schnauze voll! +++

„Cody hat sich in den letzten Wochen sehr gut erholt und wir freuen uns riesig, dass es ihm inzwischen so gut geht“, können die Tierheims-Mitarbeiter aus Duisburg ihre Freude kaum verbergen. Doch auch andere Tierfans können beim Anblick des Hundes und der emotionalen Geschichte kaum mehr an sich halten.

Hunde-Liebhaber außer sich! „Einfach sprachlos“

Natürlich hoffen jetzt nicht nur die Tierpfleger, sondern auch die Hunde-Fans darauf, dass Cody schnell ein „Für-immer“-Zuhause finden wird. „Geteilt voller Hoffnung für den hübschen Schatz“, schreibt so etwa eine Frau unter dem Facebook-Beitrag des Tierheims Duisburg. „Alles Gute für den Süßen, er sieht ja wieder gut aus“, findet auch eine andere.

Einige macht Codys Schicksal aber auch tief betroffen: „Ich bin einfach sprachlos, schön zu sehen, wie er sich gemacht hat, ich wünsche ihm eine tolle Familie“, kann so etwa eine Hunde-Närrin nicht mehr an sich halten. Bleibt zu hoffen, dass der Vierbeiner schon bald das Zuhause findet, bei dem er so viel Pflege und Liebe wie im Tierheim Duisburg erfährt.