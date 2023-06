Wetter in NRW: „Brenzlige Angelegenheit“ – das bereitet Expertem jetzt große Sorgen

Kalendarisch beginnt der Sommer in Deutschland erst am 21. Juni, dann ist der längste Tag im Jahr. Doch von den Temperaturen her ist das Wetter in NRW und bundesweit schon längst im Sommer angekommen. Kaum ein Tag vergeht, an dem die 25-Grad-Marke nicht geknackt wird.

Doch nach den neuesten Prognosen steigen die Temperaturen noch deutlich weiter an. Ende des Monats wird es laut Diplom-Meteorologe besonders heiß und trocken. Bedenkliche Vorzeichen, wie der Experte meint.

+++ Deutsche Bahn: Mega-Störung im Ruhrgebiet behoben – doch Pendler brauchen weiterhin viel Geduld +++

Wetter in NRW: Experte warnt: „Brenzlige Angelegenheit“

Sonnenanbeter kommen in NRW aktuell auf ihre Kosten. Bei Temperaturen über 25 Grad, leichtem Wind und einer Regenwahrscheinlichkeit, die fast bei null liegt, ist die Sommerbräune sicher. Eine Tube Sonnencreme sollte da immer dabei sein, sonst droht schnell eine Verbrennung der Haut. Und das ist nicht die einzige Gefahr, die das heiße Wetter mit sich bringt.

„Zum Wohlfühlen ist bei Weitem nicht die Waldbrandgefahr, die bleibt auch am Mittwoch (14. Juni) immer noch sehr hoch bei Warnstufe drei bis vier im Nord-Osten. Die höchste Warnstufe fünf wird wahrscheinlich vor allem im Westen immer noch eine brenzlige Angelegenheit bleiben“, warnt Dominik Jung auf seinem Youtube-Kanal.

Es wird heiß – bis zu 40 Grad!

Zur Hälfte des Monats Juni zieht der Wetter-Experte ein alarmierendes Zwischenfazit. „Der Monat ist bisher deutlich wärmer als üblich und zudem extrem trocken. Viel Regen ist auch in den nächsten 14 Tagen nicht in Sicht. Daher dürfte der Monat viel zu trocken enden. Auch für den Juli berechnet das CFS-Modell weitere Dürre und keine Entspannung.“ Ab dem 20. Juni rechnet Jung sogar mit Temperaturen bis 40 Grad.

Noch mehr News:

Aktuell ist der Monat Juni nach den ersten 13 Tagen, bezogen auf das amtliche Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990, rund 3 Grad wärmer. Die nächste Woche könnte diese Abweichung weiter nach oben klettern lassen. Und der Juli könnte den Vorgängermonat sogar noch übertreffen. Schöne aber gleichzeitig auch bedenkliche Aussichten.