Deutsche Bahn: Mega-Störung im Ruhrgebiet behoben – doch Pendler brauchen weiterhin viel Geduld

Schöne Bescherung für die Pendler im Ruhrgebiet. Wie die Deutsche Bahn am Mittwochmorgen (14. Juni) bekannt gab, sorgte eine Stellwerkstörung im Raum Essen Hauptbahnhof für lange Gesichter bei den Pendlern.

„Der Streckenabschnitt ist zur Zeit gesperrt. Die Züge halten am Bahnhof oder werden nach Möglichkeit umgeleitet. In der Folge kommt es zu Verspätungen und wahrscheinlich zu Teilausfällen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen“, so die „Deutsche Bahn“ gegen 6 Uhr morgens. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Stellwerk-Defekt sorgt für Bahnchaos

Von dem defekten Stellenwerk waren gleich mehrere Linien betroffen: RE 1 (RRX), RE 2, RE 6 (RRX), RE 11 (RRX), RE 14, RE 16, RE 42, RE 49, RB 33, RB 40, S 1, S 2, S 3, S 6, S 9. Die Züge wurden zwischen den Halten Duisburg Hauptbahnhof und Dortmund Hauptbahnhof umgeleitet. Es kam zu Haltausfällen in Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Wattenscheid und Bochum Hauptbahnhof. Ersatzweise wurden die Haltestellen Herne, Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Essen-Altenessen angesteuert.

Doch um kurz vor 8 Uhr kam für Pendler dann via Twitter die erleichternde Nachricht: „Defektes Stellwerk im Raum Essen Hbf repariert. Züge verkehren in Kürze ohne Einschränkungen. In der Folge kann es noch zu Verspätungen und ggf. zu Teilausfällen kommen. Reiseauskunft prüfen.“ Aber damit war es das mit den Störungen im Ruhrgebiet leider noch nicht.

HIER kommt es weiterhin zu Einschränkungen

Außerdem verzögert eine Reparatur an der Oberleitung zwischen Gelsenkirchen-Buer Nord und Gladbeck West den Bahnverkehr. Die Züge fahren in dem betroffenen Streckenabschnitt langsamer. Besonders betroffen ist die S9. Die Züge in Richtung Haltern am See enden und beginnen in Bottrop Hbf. Infolgedessen kommt es zum Teilausfall zwischen Bottrop Hbf und Haltern am See. Ein Busnotverkehr (BNV) der Firma Haniqi Reisen ist zwischen Bottrop Hbf und Haltern am See eingerichtet. Der Takt in Richtung Recklinghausen Hbf soll wieder normal verkehren.



Auch Reisende, die auf die Linien RE3, RB32 und RB 35 angewiesen sind, müssen mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen. Eine Reparatur an einem Bahnübergang verzögert den Zugverkehr in Essen-Dellwig. Die Deutsche Bahn kann aktuell keine Auskunft über die Dauer der Beeinträchtigungen geben. Fahrgäste sollten ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt regelmäßig prüfen.