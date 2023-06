NRW: Schreckliche Aufnahmen! Auto prallt gegen Strommast – 24-Jähriger stirbt

Am Mittwoch (14. Juni) kam es in Rheinberg (NRW) zu einem tragischen Verkehrsunfall. Gegen 1 Uhr krachte ein Autofahrer gegen einen Baum und anschließend gegen einen Strommast.

Der 24-jährige Insasse hatte keine Chance – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Schreckliche Bilder von dem Unfallort zeigen das dramatische Ausmaß.

NRW: Junger Mann kommt bei Autounfall ums Leben

Der Autofahrer aus Köln war mit einem weißen Seat auf der Straße „An der Rheinberger Heide“ in Richtung Alpener Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam er in Höhe der Einmündung Römerstraße aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Wagen krachte zunächst mit einem Baum und anschließend mit einem Strommast zusammen. Der junge Mann verstarb noch am Unfallort. Die Feuerwehr konnte den 24-Jährigen nur noch tot aus dem Autowrack bergen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Fahrer von weißem Seat kracht in Strommast. Foto: WTVnews

Durch den abgeknickten Strommast kam es im Ortsteil Annaberg heute Nacht zeitweise zum Stromausfall.