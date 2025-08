Mann (23) geht mit Schere auf Freundin (21) los – NRW-Polizei findet Leiche

Ein mutmaßliches Tötungsdelikt in Paderborn erschüttert NRW. Am Montagmorgen (4. August) rief ein 23-jähriger Mann die Polizei und einen Rettungswagen zu Hilfe.

In der Wohnung an der Sander Straße fanden Beamte eine getötete 21-Jährige. Der Verdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde noch vor Ort festgenommen.

Polizei vermutet tödliche Auseinandersetzung in NRW

Die Ermittler der Mordkommission „Sande“ gehen davon aus, dass ein Streit zwischen beiden Personen zur Tat führte. Der 23-Jährige soll seiner Bekannten am Vortag mit einer Schere eine tödliche Stichverletzung zugefügt haben. Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar von der Polizei Bielefeld leitet die Ermittlungen gemeinsam mit Kollegen aus Paderborn.

Hinweise auf Beziehungsstreit

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Streit zur Mittagszeit in der Wohnung. „Gegen 06:36 Uhr soll sich der 23-jährige Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit telefonisch gemeldet haben und einen Rettungswagen sowie die Polizei zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sander Straße gefordert haben“, teilte die Polizei mit.

Die Polizei NRW durchleuchtet derzeit die Hintergründe des schockierenden Falls. Warum genau es zur tödlichen Auseinandersetzung kam, bleibt unklar. Die Ermittlungen in NRW werden fortgesetzt. Beamte der Mordkommission hoffen, bald Licht in die Geschehnisse zu bringen und die genauen Umstände des Verbrechens in Paderborn aufzudecken.

