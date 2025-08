Schwerverletzter Mülheimer liegt auf der Straße – Polizei vor Rätsel

In Mülheim an der Ruhr fand die Polizei am frühen Sonntagmorgen (3. August) einen schwer verletzten Mann auf einem Gehweg. Gegen 2 Uhr entdeckte ein Zeuge den 58-Jährigen an der Parallelstraße und alarmierte die Beamten. Rettungskräfte versorgten das Opfer vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Allerdings steht die Polizei nun vor einem Rätsel: Was war passiert? Und woher stammen die schlimmen Verletzungen?

Polizei ermittelt zu den Hintergründen in Mülheim

Die Ursache für die schweren Verletzungen des Mannes ist bisher unklar. Die Polizei Mülheim schließt weder einen Unfall noch eine Gewalttat aus. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, um die Umstände zu klären.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg leitet die Ermittlungen in diesem rätselhaften Fall. Hinweise könnten entscheidend sein.

Zeugen können sich bei der Polizei Mülheim melden

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Unterstützung. „Zeugen, die Hinweise zur Ursache der Verletzungen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr.

Die Beamten hoffen, über Hinweise aus der Bevölkerung näher an eine Klärung des Falls zu gelangen.

