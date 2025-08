Explosion in Bochumer Wohnhaus – eine verletzte Person

Schockmoment in Bochum: In einem Wohnhaus kam es zu einem gefährlichen Vorfall!

Eine heftige Verpuffung erschütterte am Montagmittag (4. August) ein Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei wurden umgehend alarmiert. Eine Person ist dabei verletzt worden.

Explosion in Bochum – eine verletzte Person

Gegen 11.40 Uhr kam es in der Krachtstraße in Bochum zu einer heftigen Verpuffung in einem Dachstuhl eines Wohnhauses, wie die Feuerwehr Bochum gegenüber DER WESTEN bestätigte. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen alle Bewohner vor dem Gebäude, während dichter Brandgeruch in der Luft lag.

Sofort rückten mehrere Trupps zur Brandbekämpfung und Durchsuchung des Hauses vor. Die Gewalt der Detonation war so stark, dass ein Fenster der Dachgeschosswohnung aus dem Rahmen gerissen und auf die Straße geschleudert wurde. Auch die Gebäudefassade blieb nicht unversehrt – sichtbare Risse veranlassten die Behörden dazu, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Standfestigkeit des Hauses zu prüfen.

In Bochum kam es in einem Wohnhaus zu einer Explosion. Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Polizei ermittelt

Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person schwer verletzt – sie schaffte es noch, sich nach der Explosion selbst aus dem Haus zu retten. Nach Informationen von DER WESTEN wurde sie einige Straßen entfernt mit massiven Brandverletzungen aufgefunden und nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand sowie eine mögliche Verbindung zur Explosion gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

Die Ursache der Explosion ist derzeit völlig unklar. Ob ein technischer Defekt, fahrlässiges Handeln oder gar eine Straftat dahintersteckt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch steht noch nicht fest, ob die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können – das hängt maßgeblich von der Einschätzung des Statikers ab.