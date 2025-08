Opel knallt sechs Meter tief in Duisburger U-Bahn-Schacht! Mit üblen Folgen

Heftiger Unfall in der Nacht auf Montag (4. August) in Duisburg! Gegen 2.45 Uhr krachte es auf der Heerstraße in Duisburg.

Unweit der U-Bahn-Haltestelle „Platanenhof“ kam ein Opel Corsa aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und durchbrach die Absperrung zum dortigen U-Bahn-Schacht. Das Fahrzeug stürzte sechs Meter in die Tiefe! Nach Informationen von DER WESTEN machte die Polizei Duisburg im Unfallwagen eine vielsagende Entdeckung.

Opel stürzt in U-Bahn-Schacht! Fahrer verletzt

Es geschah innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde und es muss ordentlich gerumst haben, als der Wagen die Absperrung durchbrach und in den U-Bahn-Schacht knallte. Dabei zog sich der Fahrer Verletzungen zu – wie schwer diese sind, konnte die Leitstelle der Polizei Duisburg am frühen Morgen noch nicht sagen.

Fest steht: Nicht nur der Unfallwagen wurde bei dem Sturz in die Tiefe massiv beschädigt. Auch eine Oberleitung über der Strecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Unfallaufnahme zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin – mit Folgen für den Straßen – und U-Bahnverkehr in Duisburg.

Das Auto beschädigte beim Sturz in den U-Bahn-Schacht eine Oberleitung. Foto: WTV-News

DVG informiert über Streckensperrung

Nach Angaben der Duisburger Verkehrsgesellschaft mussten Pendler am Morgen mit erheblichen Verspätungen auf allen Straßenbahnlinien rechnen. So sei die Linie 903 zwischen Marienhospital und Duisburg Hauptbahnhof getrennt. Dort verkehre ein Schienenersatzverkehr.

Die U79 fuhr nur im Tunnel zwischen Meiderich und König-Heinrich Platz. Aus Düsseldorf kommend endet die Linie U79 an der Haltestelle Grunewald Betriebshof. Auch hier ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ab Grunewald Betriebshof können Pendler in die Busse der Linien 930/31 einsteigen. Auch auf der Linie 901 fahren wegen des Unfalls kurzfristig weniger Fahrzeuge, wodurch es zu Verspätungen kommen, so die DVG. Wie lange die Sperrung noch andauert, war gegen 7 Uhr noch unklar.

Nach Informationen von DER WESTEN soll die Polizei im Unfallwagen alkoholische Getränke gefunden haben. Dem Fahrer soll deshalb eine Blutprobe entnommen worden sein. Das konnte die Leitstelle am frühen Morgen noch nicht bestätigen.