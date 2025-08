Duisburg feiert! Ballermann-Musical kommt in den Ruhrpott

Mallorcas berühmte Partymeile Ballermann kommt als Musical nach Deutschland. In Duisburg wird 2026 die Premiere von „Malle Olé! – Das Musical, das ballert“ gefeiert.

Die Show bringt die größten Ballermann-Hits wie „Schatzi schenk mir ein Foto“ und „Layla“ sowie neue Songs auf die Bühne, berichtet das „Mallorca Magazin„. Markenbotschafter des Musicals ist kein geringerer als Malle-Star Lorenz Büffel.

Ballermann-Stimmung trifft auf Duisburger Theater

Demnach versprechen die Produzenten „Amore, Alkohol, Abriss-Alarm“ in einer Story über Party, Liebe und Konflikte. Hauptfigur ist Alex, ein Installateur mit gebrochenem Herzen. Eigentlich will er in Malle mit seinen Freunden nur feiern, gerät aber in einen Kampf um ein „Kultlokal an der Playa“, das ein Bösewicht zerstören möchte.

Die Handlung bietet Drama und Humor, eingebettet in typische Mallorca-Themen. „Saufen, lieben, singen, kämpfen – mit einem Happy End“: So lautet das Motto des Musicals. Duisburgs Theater am Marientor wird zur Bühne für diese schrille Feierwelt.

Tickets für Duisburg ab 1. September

Premiere ist am 8. Januar 2026 in Duisburg. Ab 1. September können Fans Tickets kaufen. Zusätzlich sind Webseite und Social-Media-Profile bereits online.

Duisburg bereitet sich also auf ein Event vor, das ganz im Zeichen des Ballermann-Feelings steht.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.