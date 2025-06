Zoo in Dortmund: Große Sorge vor Zebra-Geburt! Jetzt zeigt es sich mehr als deutlich

In NRW gibt es zahlreiche Zoos, welche Besucher nicht nur vor Ort über die dort lebenden Tiere informieren – mitunter den Zoo Dortmund. Auch in den sozialen Medien teilen Mitarbeiter Neuigkeiten mit. Das gilt auch dann, wenn es um Sorgen bezüglich einer Zebra-Geburt geht.

In einem Facebook-Post berichtet der Zoo Dortmund, dass die Zebra-Mutter Serengeti fast 21 Jahre alt ist. Für Zebras sei das ein spätes Alter, um Nachwuchs zu bekommen. Doch eine Sache zeigt sich jetzt deutlich.

Zoo in Dortmund: Jetzt zeigt es sich mehr als deutlich

In dem Post kündigt der Zoo in Dortmund an, dass Serengeti am Morgen des 22. Mai ein gesundes Jungtier zur Welt brachte. „Das Fohlen ist eine Stute – worüber wir uns ganz besonders freuen, nachdem Vater Buddy in der Vergangenheit immer männliche Nachkommen gezeugt hatte“, erklären die Mitarbeiter.

Jetzt steht also fest: Die Zweifel der Mitarbeiter waren völlig umsonst. „Die anfängliche Sorge darüber, ob Serengeti in ihrem hohen Alter weiß, was sie zu tun hat, hat sich sofort aufgelöst. Sie kümmert sich rührend um ihren Nachwuchs und muss den kleinen Wirbelwind immer wieder bändigen“, so die Mitarbeiter des Dortmunder Zoos. Auch Informationen zur Entwicklung des Fohlens teilen sie mit ihren Followern.

So entwickelt sich das Zebra-Fohlen

Nach Angaben des Dortmunder Zoos heißt das Zebra-Fohlen Sukari, was auf Arabisch so viel wie „Zucker“ bedeutet. Das Tier entwickle sich prächtig und sei inzwischen ein Teil der Gruppe.

„Mit der jungen Stute sowie Bahati, der am 7. Februar in unserem Zoo zur Welt kam, und Banji, der am 25. Januar geboren wurde, wachsen nun drei Steppenzebra-Jungtiere in unserem Zoo heran“, berichten die Mitarbeiter. Besucher können sich also auf süßen Nachwuchs gefasst machen.