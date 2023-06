Wetter in NRW: Wüstentage und Unwetter im Anmarsch – Meteorologen mit heftiger Prognose

Der Sommer hat das Wetter in NRW momentan fest im Griff. Es gibt Sonne satt! Dazu bleibt es trocken. Ein Meteorologe wagt jetzt eine heftige Prognose. Von Wüstentagen und Unwettern ist die Rede.

Mit teilweise über 30 Grad ist das Wetter in NRW aktuell hochsommerlich. Hinzu kommt Trockenheit. Zwar versucht ein sogenannter Kaltluft-Tropfen ab Dienstag (13. Juni) etwas Regen nach Deutschland zu bringen, aber die weiteren Vorhersagen sehen Dürre vor.

„Kühlere“ Phase nur von kurzer Dauer

Wie das Online-Portal „wetterprognose-wettervorhersage.de“ berichtet, gehen die Temperaturen bis Donnerstag im Westen auf 25 bis 30 Grad zurück. Trotzdem soll es überwiegend weiterhin sonnig und trocken bleiben.

Schon zum 20. Juni drückt vom Westen erneut ein Hochdrucksystem in Richtung Deutschland durch. Zeitgleich gelingt es dem Hoch, sich weiter in Richtung Mitteleuropa auszudehnen – die Temperaturen pendeln sich auf 24 bis 28 Grad ein und können sogar bis auf 32 Grad gehen. Die „kühlere“ Phase ist also nur von kurzer Dauer.

Mehr als 35 Grad drohen!

Das amerikanische Wetter-Modell sagt uns sogar ein echtes Hitzehoch voraus! Aber auch Unwetter sind möglich. Ein Höhentief streift Deutschland lediglich und sorgt im Zeitraum vom 14. bis 16. Juni für punktuelle Schauer und Gewitter. Bereits zum Wochenende (17. und 18. Juni) entwickeln sich die Temperaturen in einen hochsommerlichen Bereich hinein.

Ein Hochdrucksystem dehnt sich von Westen aus und intensiviert sich bis zum 25. Juni. Verstärkt sich das Hoch, drohen uns sogar echte Wüstentage mit mehr als 35 Grad! Wie „wetterprognose-wettervorhersage.de“ berichtet, sind auch teilweise Gewitter möglich. Da kommt also was auf uns zu…