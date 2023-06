Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – diese Zahlen sind erschreckend

Das Wetter in NRW ist derzeit wahrlich ein Paradies für alle Sommer-Freunde: Sonne satt und warme bis heiße Temperaturen bestimmen aktuell das Geschehen in unserem Bundesland. Und Regen ist weit und breit nicht in Sicht. Klingt doch nach bestem Juni-Wetter, oder? Ein Experte schlägt jetzt allerdings Alarm.

Ein Eis schlecken, der Besuch im Freibad und sonnen im Park: Viele Menschen genießen derzeit das Wetter in NRW in vollen Zügen. Wer es herrlich warm mag, der kommt aktuell voll auf seine Kosten. Doch die Sonne hat auch ihre Schattenseiten: Es steigt die Gefahr von Dürre und Waldbränden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung veröffentlichte in einem Video auf dem Kanal „wetter.net“ jetzt erschreckende Zahlen.

Kein Regen beim Wetter in NRW

„Die spannende Frage ist auch, wann gibt es endlich mal wieder Regen bei uns in Deutschland? Vor allem im Norden und Osten herrscht große Trockenheit“, weiß der Wetter-Experte. Auf einer eingeblendeten Wetter-Karte ist zu sehen, dass zumindest im Osten von Deutschland die Regensummen bis Samstagmorgen (17. Juni) ansteigen.

Für den Osten werden fünf bis zehn Liter Regen pro Quadratmeter berechnet. „Im Westen dagegen kommt von diesem Regen so gut wie nichts an“, betont Jung. Und tatsächlich steht die Zahl im Westen bei null!

Hier wird es besonders gefährlich

Klar, Regen ist nicht immer angenehm. Vor allem, wenn man in dem Moment keine passende Kleidung trägt oder keinen Schirm zu Hand hat. Für viele dürften diese Zahlen also gerade recht kommen. Allerdings erhöht sich mit dem ausbleibenden Niederschlag auch die Gefahr von Waldbränden. „Besonders gefährdet sind Fichten-Schadflächen, auf denen Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall zu einer Zunahme von trockenen Holzresten geführt haben“, berichtete ein Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz auf dpa-Anfrage. Mehr zu dem Thema liest du auch in diesem Artikel.