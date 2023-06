Wetter in NRW: Alarmstufe Rot! Diese Gefahr macht Experten jetzt Sorgen

Viele Menschen können das Wetter in NRW in diesen Tagen so richtig genießen. Dank Fronleichnam kann sich ein Großteil der Anwohner auf ein verlängertes Wochenende freuen. Temperaturen bis 30 Grad werden prognostiziert, doch das schöne Wetter hat auch eine Schattenseite.

Denn mit den heißen Temperaturen kommt oftmals auch die Dürre. Und diese Kombination hat schon in den letzten Jahren für fatale Folgen gesorgt: Waldbrände. Und auch jetzt schlagen Experten für einige Regionen Alarm.

Wetter in NRW: Sonne bringt Gefahr mit sich

Im Osten ist die Gefahr eines Waldbrandes besonders hoch – Wetterexperten rufen die Alarmstufe vier aus. Doch auch im Westen sieht es nicht viel entspannter aus. Nach einem Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird am Wochenende für manche Teile von NRW eine Waldbrandgefahr der Stufe drei (mittlere Gefahr) vorhergesagt.

Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag (9. Juni): 27 bis 31 Grad, in der Nacht 14 bis 9 Grad

Samstag (10. Juni): Zwischen 28 und 32 Grad, Tiefstwerte zwischen 17 und 15 Grad

Sonntag (11. Juni): Tagsüber 27 bis 32 Grad, nachts 17 bis 14 Grad

„Besonders gefährdet sind Fichten-Schadflächen, auf denen Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall zu einer Zunahme von trockenen Holzresten geführt haben“, berichtete ein Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz auf dpa-Anfrage. Dass es im Frühjahr so viel geregnet habe, mache die Ausgangslage „weniger schlecht als in den Vorjahren.“ Dennoch seien der Wald sowie die restliche Natur bei dieser Hitze auf steten Regen angewiesen.

Kurz vor dem langen Wochenende kamen zumindest in manchen Teilen in NRW etwas Schauer vom Himmel, sodass die heißen Temperaturen nicht auf komplett trockenen Boden treffen. Wer es in der Hitze nicht aushält, sollte sich schon mal das nächste Freibad oder den nächsten Badesee in seiner Nähe raussuchen.