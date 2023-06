NRW: Sparkasse schließt mehrere Filialen – Kunden stinksauer

In Zeiten von Online-Banking könnte man meinen, dass die Kunden der Sparkasse und anderer Banken auf die Filialen gar nicht mehr angewiesen sind. Die Realität sieht aber anders aus. Denn nach wie vor wollen viele ihre Bankgeschäfte persönlich mit einem Mitarbeiter abwickeln. Gerade für die ältere Generation, die nicht so technikaffin ist, ist das von großem Interesse.

Doch abermals entschließt sich eine Sparkasse in NRW mehrere Filialen dicht zu machen. Sehr zum Unmut vieler Kunden. Aber wo genau in NRW kommen jetzt erneut Schließungen auf die Bankkunden zu?

Sparkasse in NRW zieht die Reißleine

Die Sparkasse an der Lippe musste seinen Kunden jetzt die Hiobsbotschaft überbringen. Zwei Filialen – eine in Werne-West und eine in Wethmar – müssen schließen. Zwar kommen die Schließungen erst im Januar 2024 beziehungsweise Ende 2025 auf die Kunden zu. Doch das soll nicht der einzige Schlag sein.

+++ Sparkassen im Ruhrgebiet: Erhöhung der Gebühren greift um sich – ist auch deine Bank betroffen? +++

Denn außerdem müssen vier SB-Standorte dran glauben. Um Geld abzuheben, müssen zahlreiche Kunden in der Lippe-Region bald deutlich weitere Wege auf sich nehmen. Vor allem für Senioren wird diese Nachricht ein schwerer Schlag sein.

Grund für die Schließungen ist laut Angaben der Sparkasse an der Lippe die sinkende Kundenfrequenz. Immer mehr Kunden würden fast ausschließlich die Online-Angebote der Bank nutzen. Das würde selbst auf ältere Menschen zutreffen. Doch wie die Reaktionen auf die Nachricht im Netz zeigen, scheinen nicht alle Kunden von der Nachricht begeistert zu sein.

Kunden sind sauer: „Echt zum Kotzen“

„Immer weniger Service für immer mehr Gebühren. Bravo Sparkasse, Ihr tut euch damit einen großen Gefallen, die Kunden zu verärgern“, schreibt etwa ein Kunde auf Facebook unter den Beitrag der Sparkasse an der Lippe. Ein anderer findet dagegen drastischere Worte: „Echt zum Kotzen.“

Noch mehr Nachrichten:

Andere wiederum erkennen auch die Folgen für ältere Kunden: „Schlechte Aussichten für die ‚ältere Generation‘ in Lünen-Alstedde. Da werden die zwei Tage, die sie jetzt nur noch geöffnet haben, auch noch weggenommen.“ Gerade das dichte Filialnetz der Sparkasse wäre ein Argument gewesen, dass für die „Sparkassen und Volksbanken gesprochen“ hätte, pflichtet eine andere Nutzerin bei.

Einige wenige Kunden zeigen aber auch Verständnis für die Schließungen der Sparkassen-Filialen in NRW: „Unsere kleine Filiale direkt vor der Tür hat auch dicht gemacht, aber Automaten stehen drin und mehr braucht man doch heutzutage kaum noch. Oder rennst du jedes Mal zum Schalter, um Geld zu bekommen?“