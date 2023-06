Sparkassen im Ruhrgebiet: Erhöhung der Gebühren greift um sich – ist auch deine Bank betroffen?

Wer ein Konto bei der Sparkasse hat, der muss auch Kontoführungsgebühren zahlen. Doch je nach dem für welches Angebot du dich entscheidest, fallen diese auch unterschiedlich aus. Zudem entscheidet jede Sparkasse für sich, wie viel sie von ihren Kunden für ein Konto verlangen möchte.

Was Sparkassen-Kunden mit Sicherheit gar nicht gerne hören: Aktuell greift eine Erhöhung der Gebühren um sich! So müssen Kunden der Sparkasse Döbeln (Sachsen) künftig tiefer in die Tasche greifen, wenn sie bei der Bank ein Konto führen möchten.

Sparkasse Döbeln erhöht Gebühren – Kommt das jetzt etwa auch auf uns zu?

Wie das Online-Portal „Sächsische.de“ berichtet, müssen Kunden dort für die Kontoführung und die Sparkassen-Card mehr zahlen. Die Bank erhöht zum 1. Juli die Kontoführungsgebühren im Bereich Privatgirokonten um immerhin zwei Euro pro Monat!

Eine echte Hiobsbotschaft für die Kunden der Sparkasse Döbeln. Und jetzt stellt sich auch für Kunden im Ruhrgebiet die Frage: Kommt das nun etwa auch auf uns zu? DER WESTEN hat bei den Sparkassen in Essen und Bochum nachgefragt – und kann Entwarnung geben.

Sparkasse Essen und Bochum geben Auskunft

So gab die Sparkasse Essen bekannt, dass bei dem Geldinstitut aktuell nicht geplant sei – gute Nachrichten also für alle, die ein Konto bei der Sparkasse Essen am Laufen haben!

Und ähnlich sieht es auch in Bochum aus: „Zum jetzigen Zeitpunkt plant die Sparkasse Bochum keine Erhöhung der Kontoführungsentgelte für Privatkunden und Privatkundinnen“, heißt es von einer Sprecherin auf unserer Nachfrage. Aufatmen im Ruhrgebiet also!

