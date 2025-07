Wilde Tiere plötzlich außerhalb des Geheges gesichtet – NRW-Zoo erklärt sich

Tiere der NRW-Zoos sorgen immer wieder für Begeisterung bei Jung und Alt. Besucher können Löwen, Giraffen, Eisbeeren und Co. live erleben. Dabei befinden sich die Tiere normalerweise in ihrem jeweiligen Gehege.

Doch im Allwetterzoo Münster können Besucher immer wieder Pinguine außerhalb ihres Geheges sichten. Stattdessen watscheln sie gelassen über die Wege der Besucher. Wie es dazu kommt, erklärt der NRW-Zoo jetzt selbst.

NRW-Zoo lässt Pinguine raus

„Die Pinguine sind los!“, heißt es in einem Facebook-Post. An einem kaputten Gehege liegt das allerdings nicht. Es sei schlichtweg von den Mitarbeitern des NRW-Zoos gewollt, dass die Tiere frei herumlaufen.

„Täglich um 14 Uhr (außer montags und freitags) drehen die Brillenpinguine eine kleine Runde auf den Besucherwegen“, informieren die Mitarbeiter. Dadurch können Besucher des NRW-Zoos ihnen noch näher kommen und auch für die Pinguine sei das „eine tolle Beschäftigung“.

Meinungen sind gespalten

Von dieser Aktion sind einige Facebook-User hin und weg. „Was für eine charmante Parade – da watschelt die gute Laune direkt mit“, „Das ist so knuffig. Ich liebe den Pinguin-Marsch“ und „Immer wieder schön“ heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Einige sorgen sich hingegen um die Tiere im NRW-Zoo – gerade aufgrund der aktuell sommerlichen Temperaturen. „Oh wie toll, um 14 Uhr durch die Hitze. Was ein Spaß“ und „Muss das sein bei diesen Temperaturen?“ heißt es in den Kommentaren. Doch in dem Video ist zu sehen, dass Mitarbeiter den Pinguin-Marsch begleiten. Man kann also davon ausgehen, dass sie handeln würden, sobald sie bemerken, dass es den Tieren nicht gut geht.