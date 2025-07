Hitze-Sonne knallt auf NRW-Zoo – Video aus Elefanten-Gehege zeigt es deutlich

Kaum ein Zoo in NRW ist so bekannt für seine Elefantenherde wie der Kölner Zoo. Hier ist zuletzt im Frühling ein kleines Elefantenjunges geboren worden. „Taro“ heißt der Sohn von Bulle „Tarak“ und Mutter „Marlar“.

Er ist der ganze Stolz des Zoos in NRW und sorgt immer wieder für Überraschungen – so auch bei der aktuell brütenden Hitze. Was Besucher hier im Gehege sehen, lässt ihnen das Herz aufgehen.

NRW-Zoo zeigt Szene aus Elefanten-Gehege

Bei 40 Grad im Schatten gibt es nicht viel, was man tun kann oder will. Da bleibt nur ein Gedanke: Wie kann ich mich abkühlen? Die Antwort lautet für Menschen wie auch für Tiere meist gleich: kaltes Wasser! Das weiß auch der kleine Taro im Kölner Zoo nur zu gut.

Und so kann man ihn dieser Tage im Schutz seiner Herde stets nah am Wasser beobachten. Zuletzt haben die Pfleger einen Schlauch ins Gehege gelassen, um die Tiere mit frischen, kaltem Nass zu versorgen. Und Taro? Der hat sich gleich unter den kühlen Strahl gestellt.

Kleiner Elefant zeigt allen wie es geht

„Unser kleiner Taro weiß, wie man sich erfrischt!“, teilt der Zoo stolz ein Video der süßen Szene auf Facebook. Und da können die Nutzer in den Kommentaren nur zustimmen. „Ja nee ist der Taro intelligent und was für eine Energie der Taro hat“, reagiert ein User.

„Was macht Ihr gegen die Hitze?“, will der Kölner Zoo wissen. Füße in eine Wanne mit kaltem Wasser, Kühlpack ins Geschirrtuch und in den Nacken oder mit einem kalten nassen Waschlappen abtupfen lauten daraufhin die Vorschläge. Doch Taros Methode ist sicherlich noch effektiver. Könnte man sie nur auch im Büro anwenden …