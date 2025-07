Eigentlich sollten es Kunden von Lidl und Kaufland nie erfahren – jetzt ist es gewiss

Wer Lidl, Kaufland und Co. betritt, tut dies in der Regel zum Einkaufen. Doch viele Menschen arbeiten auch bei einer der Supermarkt-Ketten, schließlich findest du an fast jeder Ecke eine Filiale, die zahlreiche Mitarbeiter braucht, um zu funktionieren.

Doch was verdienen die Mitarbeiter bei Lidl und Kaufland eigentlich? Das Arbeitgeber-Bewertungsportal „Kununu“ zeigt, wie viel Geld am Ende des Monats wirklich auf die Konten der Supermarkt-Mitarbeiter fließt.

Das verdienst du bei Lidl oder Kaufland

Kununu zeigt das durchschnittliche Gehalt anhand der Gehaltsangaben, die Mitarbeiter gemacht haben. Dabei haben bei den verschiedenen Stellenbeschreibungen allerdings unterschiedlich viele Mitarbeiter Angaben gegeben, die das Portal ausgewertet hat. Basierend auf Daten, die zuletzt am 11. Juni 2025 aktualisiert wurden, verdienen Auszubildende bei Lidl demnach durchschnittlich 13.900 Euro brutto pro Jahr. Dabei würde das Monatsgehalt (bei 12 Gehältern) bei 1.158 Euro brutto liegen.

Da es sich bei den Gehältern um die durchschnittlichen Angaben handelt, können die Löhne allerdings auch eine große Spanne haben. Das sieht man besonders bei den Gehaltsangaben der Filialleiter, die laut Kununu bei Lidl je nach Standort, Berufserfahrung und Bildungsgrad zwischen 30.000 Euro und 84.000 Euro brutto im Jahr liegt. Verkäufer verdienen zwischen 22.100 Euro brutto und 48.900 Euro brutto im Jahr.

So sieht es bei Kaufland aus

Bei Kaufland gibt es nur wenig Kununu-Angaben zum Jahresgehalt von Auszubildenden und Filialleitern. Die Angaben der Gehälter für Verkäufer gleichen allerdings denen von Lidl. Zudem betonte das Unternehmen im letzten Jahr gegenüber „Bild„, dass das jährliche Brutto-Mindestgehalt „über alle erwähnten Berufsgruppen hinweg deutlich über den Angaben der User des Portals“ liegt. Filialleiter würden zudem außertariflich vergütet werden und Zusatzleistungen wie einen Firmenwagen bekommen. Laut Kaufland liegt außerdem die Vergütung der Einstiegsprogramme über dem branchenüblichen Niveau und den gesetzlichen Mindestanforderungen.

Die Angaben der Lidl- und Kaufland-Mitarbeiter bei Kununu könnten zudem veraltet sein. Schließlich gab es zum 1. April 2025 eine Gehaltserhöhung für den Branchennachwuchs der Schwarz-Gruppe, zu der die beiden Supermärkte gehören. Laut „Lebensmittelzeitung“ erhöhte das Unternehmen das Gehalt für Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr auf 1.250 Euro, im zweiten auf 1.350 Euro und im dritten auf 1.500 Euro brutto im Monat. Auch Teilnehmer der Abiturientenprogramme sowie duale Studenten profitierten von der Gehaltsanpassung sowie anderen Vorteilen, wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld.