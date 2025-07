Lidl-Kundin flippt in Filiale aus – sie fühlt sich ungerecht behandelt

Lidl lockt Kunden regelmäßig mit neuer Werbung in die Filialen. Einige können es offenbar nicht abwarten, und wollen sich die Produkte schon ab Vorabend sichern. Doch dazu hat ein Lidl-Filialleiter eine klare Meinung. Er spricht in einem Tik-Tok-Video von einem Fall, den er selbst erlebt hat.

„Was mir gestern passiert ist, ist einfach unglaublich.“ Demnach habe das Team am Mittwoch entsprechend alles für die Produkte aus der Donnerstags-Werbung umgebaut. „Da kam eine Kundschaft um 15 vor Ladenschluss und hat schon nachgefragt, ob sie den Artikel, der morgen in der Werbung ist, jetzt kaufen könnte.“ Doch die Antwort „Nein, das geht nicht. Den Artikel gibt es erst morgen“ hat sie offenbar nicht akzeptiert.

Lidl-Kundin ist sauer

„Daraufhin ist die Kundin dann wirklich ausgeflippt.“ Sie habe dem Mitarbeiter mitgeteilt, dass sie keine Zeit am Folgetag hat und nur den Artikel braucht. Sie fühlte sich ungerecht behandelt. „Dann ist diese Kundschaft zu der Palette hingegangen, wollte den Karton aufmachen und den Artikel herausnehmen“, erklärt der Filialleiter von Lidl.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Passend dazu: Lidl hat die Regeln geändert – Kunden merken es an der Kasse +++

Er habe ihr dann erklärt, dass sie am Folgetag kommen soll und gleiches Recht für jeden gilt. Er könne nicht verstehen, dass Kunden Mitarbeiter dafür anschnauzen oder gar beleidigen. „Es gibt Kunden, die stellen sich am Donnerstag vor Ladenöffnung hin und warten extra (…). Und stellt euch mal vor, wir würden den am Mittwoch schon verkaufen und dann haben wir nichts mehr.“ Doch wie sieht es in anderen Lidl-Filialen aus?

+++ Auch interessant: Aldi-Kunden bei Produkten hinters Licht geführt – es ist nicht mehr zu übersehen! +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Problem auch bei Aldi bekannt?

„Ist leider nichts Neues. Aber gleiches Recht? Manche arbeiten von 6 bis 13 Uhr und wollen dann den Artikel kaufen und er ist schon vergriffen. Das ist nicht fair“, schreibt eine Userin. Andere haben zudem eine andere Vorgehensweise bemerkt. „Ich konnte die Sachen kurz vor Ladenschluss auch schon kaufen“, berichtet eine Lidl-Kundin. Eine andere ist sich sicher: „Bei 80 Prozent der Filialen kann man es am Mittwochabend schon kaufen.“

Ein User vergleicht die Thematik auch mit der direkten Konkurrenz und kommentiert: „Aldi ist das egal.“ Doch gibt es bei Lidl und Aldi bestimmte Regeln, die in den Filialen eingehalten werden müssen?

Das sagen Lidl und Aldi

Auf Anfrage von DER WESTEN kündigt Lidl dazu an: „Unsere Aktionsartikel sind grundsätzlich ab dem jeweiligen Aktionsstarttag in unseren Filialen erhältlich.“ Zudem bittet der Discounter um Verständnis dafür, „dass wir zu internen Prozessen keine Angaben machen möchten.“

Hier mehr lesen:

Von Aldi gab es auf die Anfrage hingegen bislang keine Rückmeldung. Wie die Regeln intern zu Aktionstagen sind, ist also unklar. Kunden könnten ihr Glück bei Lidl und Aldi versuchen, sollten sich allerdings nicht wundern, wenn sie die jeweiligen Artikel am Vorabend nicht erhalten.