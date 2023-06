Das Wetter in NRW verwöhnt uns aktuell mit warmen Temperaturen und Sonne satt. Der Sommer ist längst bei uns angekommen. Doch sorgt jetzt ein Phänomen für eine fiese Wende?

Sonnenanbeter kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten, die Jacke hängt bei vielen ganz weit hinten im Schrank. Und auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter in NRW erst einmal sonnig und warm. Doch es gibt einen Wermutstropfen – oder besser gesagt einen Kaltluft-Tropfen: Von Polen her macht der sich im Laufe der Woche mit etwas unbeständigerem Wetter bemerkbar.

Wetter in NRW bleibt zunächst sommerlich warm

Bis Mittwoch (14. Juni) scheint meistens von morgens bis abends die Sonne, wie „Wetter online“ berichtet. In der Osthälfte von Deutschland bilden sich jedoch jeweils am Nachmittag Quellwolken. Trotzdem soll es trocken bleiben.

In NRW bleibt es mit Temperaturen von 26 bis 29 Grad sommerlich warm. Zum Wochenbeginn wird es am wärmsten. Von Berlin bis München hingegen sind um Mittwoch dann nur noch 21 bis 24 Grad drin.

Unklare Prognose für den Westen

Und ab Donnerstag bis Sonntag wird es unsicher – Schuld ist ein ganz bestimmtes Phänomen. Von unserem Nachbarland Polen mischt ein kleines Tief in höheren Luftschichten mit. Man nennt es Kaltluft-Tropfen. Von der Ostsee bis nach Bayern sind Regen und Gewitter dann nicht ausgeschlossen.

Und wie sieht es bei uns im Westen aus? Unklar. Zunächst sieht es so aus, als würde man in NRW außer mehr Quellwolken und leicht fallenden Temperaturen kaum etwas davon bemerken. Doch einige Wettermodelle berechnen auch bei uns Regen. Jetzt heißt es: Abwarten!

Schafskälte bleibt aus

Wie „Wetter online“ schreibt, sieht es in der nächsten Woche nach einem Wechsel aus viel Sonne und einigen Regenschauern sowie Gewittern aus. Dabei sollen die Temperaturen stets über 25 Grad liegen. Die berühmte Schafskälte bleibt aus. Immerhin.