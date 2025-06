Tierheim in NRW vermittelt Hund – er kommt schwer krank zurück

Die Pfleger des Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Doch manche Geschichten gehen besonders ans Herz – so wie die von Hund Alfie.

Der Vierbeiner wurde einst von dem Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) vermittelt. Seine Besitzerin erkrankte und auch Alfies Gesundheit verschlechterte sich. Nun ist der 15-jährige Hund wieder zurück in dem Tierheim – und es stellt sich die Frage: Soll Alfie überhaupt noch einmal vermittelt werden?

Tierheim in NRW: Alfie hat unter anderem Magen-Darm-Probleme

Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 85.000 Follower) berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück über das Schicksal des Hunde-Opas. Alfies Zustand sei „alles andere als stabil“.

„Der zuckersüße Mischling, der in einem Steifftier-Regal nicht weiter auffallen würde, hat fast permanent Magen-Darm-Probleme, sein Popo ist ständig verklebt und er muss täglich gepflegt werden (was man alleine kaum schafft, da er sich mit allen Kräften wehrt). Hinzu kommt eine pflegeintensive chronische Augenentzündung. Alfie geht zwar noch gerne spazieren, aber seine Sinne sind bereits getrübt und er schläft viel“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück in dem Facebook-Post.

Tierheim in NRW ist sich „sehr unsicher“

In seinem Hundezimmer komme Alfie „prima zurecht“. Er verstehe sich gut mit den anderen Hunden und mag seine täglichen Rituale – bis auf das Säubern des Popo. „Wir sind […] sehr unsicher, ob wir sein Leben mit einem Umzug nochmal komplett auf den Kopf stellen sollen oder ob er, für die Zeit, die ihm noch bleibt, lieber bei uns bleiben möchte. Bei seinen Pflegerinnen, seinen Hundekumpels und seiner Gassigängerin. Schade, dass er nicht sprechen kann.“

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Alfie sein restliches Leben als Hunde-Senior nichtsdestotrotz genießen kann – ob im Tierheim oder in einem neuen Zuhause.