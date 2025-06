Southside Festival: Müssen sich die Besucher warm anziehen?

Vom 20. bis 22. Juni 2025 wird Neuhausen ob Eck erneut zum Hotspot für Musikfans aus aller Welt. Das Southside-Festival, das seit 1999 Tausende begeistert, bietet diesmal eine hochkarätige Besetzung.

So werden Apache 207, Nina Chuba, AnnenMayKantereit, Biffy Clyro und viele mehr dabei sein. Und auch das Wetter verspricht perfekte Festival-Bedingungen!

Traumwetter zum Start des Southside-Festivals

Schon laut dem „Deutschen Wetterdienst“ bleibt es in Baden-Württemberg die gesamte Woche warm und sonnig. Am Festivalfreitag zeigen sich in Neuhausen ob Eck laut „Wetter.com“ angenehme Temperaturen zwischen 12 °C morgens und 24 °C nachmittags.

++ auch für dich interessant: Southside Festival: DAS darf in keinem Koffer fehlen ++

Die Sonne strahlt durchgehend, ein leichter Wind aus Nordost sorgt für Abkühlung. Es bleibt problemlos trocken. Samstag bringt noch mehr Sonnenschein. Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 25 °C.

Zwar wehen Böen bis 42 km/h, doch Regen wird zu keinem Zeitpunkt erwartet. Die Nacht bleibt mild mit etwa 15 °C. „Sonnencreme und Sonnenbrille nicht vergessen!“, lautet weiterhin die Devise.

Perfekte Bedingungen für das Festivalwochenende

Der Sonntag, der letzte Tag des Southside-Festivals, bietet das beste Wetter des Wochenendes. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen bis 26 °C machen den Abschluss besonders angenehm. Auch der Wind lässt nach, sodass Idealbedingungen für die finalen Konzerte herrschen. Regen ist weder tagsüber noch abends in Sicht.

Dennoch sollte die Vorhersage im Auge behalten werden. Wetterexperten wie „Wetter.com“ betonen, dass sich die Prognosen kurzfristig ändern können. Stand jetzt scheint das Southside-Festival 2025 jedoch eines der sonnigsten Events seit Jahren zu werden – bereit für unvergessliche Festivalerlebnisse!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.