Southside Festival: DAS darf in keinem Koffer fehlen

In Deutschland hat der Sommer seine Fühler ausgestreckt und die Festival-Saison ist eröffnet. Vom 20. bis 22. Juni öffnet das Southside-Musikfestival seine Tore und versetzt zehntausende Besucher in Ekstase. Etliche Teilnehmer werden auf dem Festivalgelände übernachten und auf eine regenfreie Zeit hoffen.

Mit Acts wie Green Day, AnnenMayKantereit, Alligatoah, Electric Callboy und Nina Chuba versetzen die Veranstalter die Besucher in Feierlaune. Doch was gehört alles in einen Koffer, um die Zeit beim Southside so angenehm wie möglich zu gestalten?

Southside Festival: DAS sind die Festival-Essentials

Der aktuelle Wetterbericht (17. Juni) für Neuhausen ob Eck, der Veranstaltungsort des Southside Festivals, sieht vielversprechend aus. Vom 20. bis 22. Juni sollen die Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad liegen. Es ist sonnig und ab und an leicht bewölkt. Die Besucher können sich also auf eine perfekte Sommerstimmung freuen.

Doch essenziell für einen gelungenen Festivalbesuch ist die mitgebrachte Ausstattung. Der „Südkurier“ greift den Besuchern dabei unter die Arme und hat eine ausführliche Packliste erstellt. Auf keinen Fall dürfen die Festival-Tickets, Bargeld, Handy und Powerbank, Ohrstöpsel, der Personalausweis, eine Tasche für Wertsachen und Trinkwasser in einer Plastikflasche fehlen.

Auch eine Camping-Ausrüstung bestehend aus einem Zelt oder Pavillon, einer Isomatte oder Luftmatratze, einer Taschenlampe, Werkzeuge für den Zeltaufbau, einem Schlafsack oder einer Decke und Campingstühle und Klapptisch dürfen keinesfalls fehlen. Auch Verpflegung wie Konserven, Lebensmittel für alle Mahlzeiten, Camping-Geschirr, ein Campingkocher, Müllsäcke, Dosenöffner und Flaschenöffner, Grill, Holzkohle, Anzünder und Camping-Geschirr sollten eingepackt werden.

Hygiene-Artikel (Toilettenpapier, Deo, Zahnbürste, Medikamente, Sonnencreme, Insektenspray, Handtücher & Co.) und Kleidung (wetterfeste Kleidung, Gummistiefel, Badesachen, robustes Schuhwerk, Unterwäsche) sollten ebenfalls im Koffer landen. Auf dem Gelände verboten sind hingegen Objekte wie Glasflaschen, Stromgeneratoren, flüssige Grillanzünder, Megaphone, Tiere aller Art und Feuerwerkskörper.

Mit einer sorgfältig gepackten Tasche kann für die Besucher auf dem Southside Festival nicht viel schiefgehen.