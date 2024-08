Solingen (NRW): Messerattacke bei Stadtfest ++ Tote und Verletzte ++ Täter flüchtig

Schrecklicher Vorfall in Solingen (NRW)! Dort kam es am späten Freitagabend (23. August) zu einer Messer-Attacke während der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen. Die Polizei hat Groß-Alarm ausgelöst. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. Rettungskräfte kämpfen um das Leben von zahlreichen Schwerverletzten.

So viel ist bisher bekannt: Bei einer Attacke während der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen – konkret bei einem „Festival der Vielfalt“ – hat es am Freitagabend Tote und Verletzte gegeben. Die „Bild“ berichtet von drei Todesopfern. Offizielle Angaben dazu gibt es bisher nicht. Auf Videos, die in den sozialen Medien kursieren, sind mindestens zwei Todesopfer erkennbar, die mit Tüchern abgedeckt worden sind.

Solingen: Polizei im Großeinsatz – noch keine Festnahme

Die Tatwaffe sei mutmaßlich ein Messer gewesen, hieß es aus Polizeikreisen. Ein Mann soll damit wahllos auf Passanten eingestochen haben. Die Polizei in Solingen (NRW) löste Amok-Großalarm aus. Hubschrauber sind in der Luft. Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus NRW wurden nach Solingen beordert. Aus Polizeikreisen erfuhr die Deutsche Presseagentur (dpa), es gebe noch keine Festnahme. Der oder die Täter seien noch flüchtig.

Solingen: Polizei und Rettungswagen stehen in der Nähe des Einsatzortes. Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt hat es Todesopfer und Verletzte gegeben. Foto: dpa

Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen (NRW). Dort steht eine Bühne für Livemusik.

Innenstadt evakuiert – Neun Menschen in Lebensgefahr

Laut „Solinger Tageblatt“ haben die Behörden die Menschen in Solingen gebeten, die Innenstadt zu verlassen beziehungsweise in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Das Festival sei vorerst beendet. Sirenen sind rund um die Innenstadt zu hören. Philipp Müller, einer der Mitorganisatoren, erklärte dem Bericht zufolge auf der Bühne, dass der Rettungsdienst um das Leben von neun Menschen kämpfe.

Tausende Besucher folgten demnach der Aufforderung, den Platz ruhig zu verlassen und nicht in Panik zu verfallen. „Die Menschen sind geschockt, aber friedlich vom Platz“, berichtete Philipp Müller der Zeitung. Viele von ihnen haben geweint, wie eine Reporterin des „Solinger Tageblatts“ berichtet.

Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein „Festival der Vielfalt“ begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. In der Ankündigung hieß es: „Solingen Mitte wird dabei zur großen Festmeile: Vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert.“ In den Straßen erwarte die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielem mehr. 80.000 Besucher wurden erwartet. Nun ist das Stadtfest zum Schauplatz einer fürchterlichen Bluttat geworden.

