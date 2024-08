Familienvater ist auf Cranger Kirmes unterwegs – plötzlich wird er mit einem Messer attackiert!

Die Cranger Kirmes ist nach elf Tagen am 11. August wieder zu Ende gegangen! Auch wenn die Feuerwehr Herne eine traurige Bilanz nach dem Treiben auf Crange zog und die Besucher sogar als „respektlos“ abstempelte (DER WESTEN berichtete), trauern viele Besucher dem Volksfest schon jetzt hinterher und können es kaum erwarten, bis es wieder heißt „Piel op no Crange!“

Die Cranger Kirmes wird jetzt aber von einem Angriff überschattet, der fassungslos macht. Denn am Samstag (10. August) und damit nur einen Tag vor dem offiziellen Ende, kam es zu einem Vorfall, der jetzt für gleich drei Männer drastische Folgen haben wird.

Cranger Kirmes von Messer-Attacke überschattet

Gegen 2.20 Uhr am frühen Samstagmorgen soll ein 47-jähriger Mann mit seinen Kindern und seiner Freundin auf dem Rückweg zum Auto gewesen sein. An der Ampel Dorstener Straße/Ecke am Wananas trafen sie plötzlich auf fünf Männer. Es kam zum Streit. Worum, ist bis dato unklar.

Nach ersten Ermittlungen sollen der Familienvater aus Bottrop plötzlich einen Messerstich in den Rücken kassiert haben. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand keine, wie die Polizei Bochum am Dienstag (13. August) mitteilte.

Cranger Kirmes: Polizei sucht nach DIESEN Männern

Die Angreifer sollen nach der Messer-Attacke über die Dorstener Straße die Flucht in Richtung Berliner Straße ergriffen haben. Die Familie konnte gegenüber den Beamten allerdings Angaben zum Angreifer und seinen vier Begleitern machen.

Demnach sei dieser männlich, zwischen 20 und 22 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er ist schlank, hat rot-blondes, lockiges Haar und soll laut Zeugenaussagen „südländisch“ aussehen. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Basecap und war grau-schwarz gekleidet. Seine Begleiter waren ungefähr im gleichen Alter und ebenfalls „Südländer“. Sie waren dunkel gekleidet und trugen augenscheinlich Markenklamotten, einige von ihnen trugen Hip-Bags (Hüfttaschen). Einer hatte schwarze, nach hinten gegelte, schulterlange Haare, ein anderer trug eine auffällige lange Kette mit einem künstlerisch gestalteten Kreuz daran.

Alle fünf sollen gutes Deutsch, allerdings mit Akzent, gesprochen haben.

Du kannst Angaben zu den fünf Männern auf der Cranger Kirmes machen? Dann melde dich bei der ermittelnden Mordkommission per Telefon unter 0234 909-4106 oder -4441.