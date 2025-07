Vulkanausbruch auf beliebter Urlaubsinsel – Touristen evakuiert

Ein lauter Knall in der Nacht, dann glühendes Licht am Horizont.

In einer der beliebtesten Urlaubsregionen Islands änderte sich plötzlich alles. Reisende verließen überstürzt ihre Unterkünfte, während Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz waren.

Vulkanausbruch auf Island – Urlaub-Fans evakuiert

In der Nähe der isländischen Stadt Grindavík ist in den frühen Morgenstunden erneut der Vulkan Sundhnúkur ausgebrochen. Und das bereits laut „thesun“ zum neunten Mal seit Dezember 2023. Ein neuer, bis zu einem Kilometer langer Erdspalt öffnete sich, aus dem glühende Lava und dichter Rauch in den Himmel stiegen.

++ Invasion im Urlaub: Plötzlich ist alles rot – Reisende müssen flüchten ++

Glücklicherweise hatten die Behörden kurz vor dem Ausbruch bereits eine großflächige Evakuierung veranlasst. Dennoch gab es einige Betroffene. Vor allem traf es die Gäste eines Campingplatzes und des bekannten Blue Lagoon Resorts – das Fünf-Sterne-Hotel wurde noch in der Nacht zügig evakuiert.

Doch damit nicht genug: Auch Einsatzkräfte brachten weite Teile von Grindavík erneut in Sicherheit. Laut dem isländischen Wetteramt handelt es sich vermutlich um einen kleineren Ausbruch – die Lava fließt südöstlich, also nicht direkt in Richtung bewohnter Gebiete.

Behörden warnen vor gesundheitsschädlichen Gasen

Die Behörden schätzen demnach die aktuelle Lage so ein, dass keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht. Trotzdem warnen sie ausdrücklich vor gesundheitsschädlichen Gasen, die in der Umgebung auftreten können und appellieren daher an die Anwohner, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dennoch wurden Anwohner der umliegenden Orte wie Vogar und Reykjanesbær aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten und die Luftqualität zu überprüfen.

Mehr News:

Auch wenn die Situation ernst ist, können sich die Menschen vor Ort erst einmal sicher fühlen. Sobald sich alles beruhigt hat, kehrt die gewohnte Ruhe zurück – und Island wird wieder zum schönen Urlaubsland.