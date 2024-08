Solingen: Oberbürgermeister Kurzbach fasst den Schrecken in Worte – „Es zerreißt mir das Herz“

Kurz nach den schrecklichen Ereignissen in Solingen (NRW) hat sich der Oberbürgermeister der 160.000-Einwohner-Stadt, Tim Kurzbach, mit bewegenden Worten an die Bevölkerung gewandt.

+++ Hier die Einzelheiten zu der Bluttat: Solingen (NRW): Messerattacke bei Stadtfest ++ Tote und Verletzte ++ Täter flüchtig +++

In wenigen Sätzen fasst er den Schrecken in Worte und richtet einen Appell an die Menschen in Solingen und ganz Deutschland.

Solingen: OB Kurzbach: „Ich habe Tränen in den Augen“

Während der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen hatte ein Mann am Freitagabend (23. August) gegen 22 Uhr in der Innenstadt wahllos auf feiernde Menschen eingestochen. Es sind Tote und Verletzte zu beklagen. Kurz vor Mitternacht veröffentlichte Tim Kurzbach (SPD), seit 2015 Oberbürgermeister von Solingen, das folgende Statement auf seinen Social-Media-Kanälen.

„Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer. Wir wollten alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen. Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben. Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen.“

Bürger unter Schock: „Hoffe, dass der Täter sehr schnell gefasst wird“

Und weiter schreibt Tim Kurzbach, 46 Jahre alt und dreifacher Vater: „Ich bitte Sie, wenn Sie glauben, beten Sie mit mir und wenn nicht, dann hoffen Sie mit mir.“

Hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr sind vor Ort in Solingen. An sie wendet sich das Stadt-Oberhaupt ebenfalls: „Auch allen Menschen, die dies miterleben mussten, haben mein großes Mitgefühl, es müssen schreckliche Bilder gewesen sein. Ich danke allen Rettungs- und Sicherheitskräften für ihren Einsatz.“

Unter dem Statement von Tim Kurzbach gibt es zahlreiche Nutzer-Kommentare von Menschen aus Solingen, unter anderem diese auf Facebook: