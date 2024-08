Solingen: Höcke macht sofort Wahlkampf mit den Toten – „Wie schäbig“

Der Schock sitzt tief: Am Freitagabend (23. August) kam es zu einer Messerattacke in Solingen. Ein mutmaßlicher Terror-Anschlag, bei dem nach bisherigen Informationen drei Menschen getötet wurden. Weitere acht seien verletzt worden, davon fünf schwer.

+++ Mehr im Newsblog: Solingen (NRW): Messer-Anschlag bei Stadtfest ++ Drei Tote und acht Verletzte ++ Täter weiter flüchtig +++

Die Fahndung nach dem Täter läuft auf Hochtouren. Er soll gezielt auf den Halsbereich seiner Opfer eingestochen haben. Doch es ist praktisch noch nichts über den Mann und die Hintergründe der brutalen Tat bekannt. War es islamistischer Terror? Zeugen sprechen von einem „arabisch aussehenden Mann“.

Höcke denkt direkt an seine AfD: „Am 1.9. Wende wählen“

Noch sind das alles Spekulationen, man weiß gesichert noch nichts über den Messertäter. AfD-Mann Björn Höcke, der in einer Woche in Thüringen „seine“ Landtagswahl hat, nutzt die Tat trotzdem direkt dazu, gegen Migranten und die multikulturelle Gesellschaft (in Deutschland haben über 24 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund) zu hetzen.

Um 23:26 Uhr, nicht mal zwei Stunden nach der Tragödie, postete er auf X einen AfD-Wahlaufruf mit dem Hashtag Solingen:

„Deutsche, Thüringer, wollt ihr Euch wirklich an diese Zustände gewöhnen? Befreit Euch, beendet endlich den Irrweg der erzwungenen Multikulturalisierung! Schützt Eure Kinder! Schickt die verantwortlichen Kartellparteien in die Wüste! Am 1.9. die Wende wählen. Es kann kein weiter so geben! #Solingen“ AfD-Politiker Björn Höcke auf X

Parteiwerbung direkt nach Solingen-Meldungen – viele sind erschüttert: „Wie verdorben“

Unter diesem Beitrag gibt es viele, die ihm zustimmen und bekunden, die AfD wählen zu wollen. Doch es gibt auch zahlreiche Kommentare, die diese Reaktion Höckes abscheulich finden. Vor allem, weil er nicht ein Wort des Bedauerns über die Toten und Verletzten verlor, stattdessen gleich an seine Wahl dachte. Einige kritische Reaktionen:

„Du Widerling, du könntest ja erstmal ein paar Worte des Mitgefühls für die Opfer schreiben. Für deine Hetztirade bleibt noch genug Zeit.“

„Wie verdorben, wie pietätlos, wie unmenschlich kann man sein? (…) Nicht ein tröstendes Wort an die Angehörigen, nur rechtsextreme Hetze und Propaganda.“

„Herr Höcke, dieser Missbrauch der Opfer von Solingen für Wahlkampfzwecke und die Hetze gegen Zugewanderte ist pietätlos und widerwärtig“

„Das Drama ist noch nicht zu Ende und Sie pusten schon wieder Parolen. Wie schäbig, wie pietätlos Sie doch sind und wie schade, dass es so viele Menschen ihr Vertrauen in sie setzen.“

„Es ist einfach nur krank, wie Sie die Opfer instrumentalisieren für Ihre faschistische Agenda.“

In einem weiteren Kommentar heißt es, dass Höcke einfach nur weiter aufstacheln wolle und die Opfer ihm gleichgültig seien. Es gehe ihm nur um die Macht, wird dort behauptet.

+++ Lesenswert: Solingen (NRW): Nach Messer-Anschlag – Augenzeugen schildern Horror-Szenen – „Krank“ +++

Hendrik Wüst: „NRW steht an der Seite der Menschen in Solingen“

Zum Vergleich die erste Reaktion von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nach Bekanntwerden der Tat von Solingen:

„Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint. In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen. Ein Akt brutalster und sinnloser Gewalt hat unser Land ins Herz getroffen. Ganz Nordrhein-Westfalen steht an der Seite der Menschen in Solingen, vor allem an der Seite der Opfer und ihrer Familien. Ein großer Dank gilt den vielen Rettungskräften und unserer Polizei, die in diesen Minuten um Menschenleben kämpfen.“ NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf X

Mehr Themen für dich:

In Thüringen wird die AfD voraussichtlich mit um die 30 Prozent stärkste Kraft. Da die CDU und andere Parteien ein Bündnis mit der Rechtsaußen-Partei ausgeschlossen haben, wird Höcke jedoch nicht mitregieren.