Solingen (NRW): Nach Messer-Anschlag – Augenzeugen schildern Horror-Szenen – „Krank“

Solingen (NRW) im absoluten Schockzustand! In der Stadt hat es am späten Freitagabend (23. August) eine grausame Messer-Attacke gegeben. Drei Menschen starben, es gibt mehrere Verletzte. Augenzeugen schilderten gegenüber DER WESTEN dramatische Szenen vom Tatort.

Sie wollten doch einfach nur ausgelassen feiern, Spaß haben. Jetzt sind drei Besucher der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen tot. Es gibt Schwerverletzte, Augenzeugen stehen unter Schock. Nach aktuellem Stand hat ein unbekannter Täter mutwillig auf seine Opfer eingestochen. Der brutale Messer-Stecher ist immer noch auf der Flucht.

Solingen (NRW): 30-jährige Frau berichtet vom Tatort

Auch Zahide Uludag (30) war vor Ort. Sie parkte zu dem Zeitpunkt hinter einer Shisha-Bar, musste durch die Stadt laufen. Dort traf sie auf einen alten Kollegen. „Dann sind wir Richtung Fronhof gegangen, also da, wo das passiert ist“, schilderte sie mit ruhiger Stimme. „Und dann haben wir schon die ganzen Polizeiwagen gesehen. Wir haben weiter gequatscht und erst dann haben wir bemerkt, dass da eine Person lag.“

Ein „bisschen Blut“ habe sie gesehen. Eine andere Frau sei dann auf sie zugekommen. „Sie war am Weinen, sie hat das richtig miterlebt. Es war auf jeden Fall schrecklich. Dann hat man noch gehört, wie jemand geschrien hat: ‚Hier liegen noch welche‘. Dann hat die Polizei auch alles abgesperrt und die Menschen gebeten sich fernzuhalten. Das war krank, einfach nur krank. Ich bin sprachlos. Das war ganz schlimm.“

In Solingen (NRW) waren auch Stunden nach der Tat zahlreiche Rettungs- und Polizeikräfte im Einsatz. Foto: DER WESTEN/Charmaine Fischer

Durchsage erschütterte die ausgelassene Stimmung

Eine Panik sei in der Menge glücklicherweise nicht ausgebrochen, so Zahide Uludag weiter. Diese Beobachtung konnten auch zwei weitere Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufhielten, bestätigen. „Das war surreal“, berichtete einer von ihnen.

Die zwei Männer erzählen von der Bühnen-Durchsage, die plötzlich das fröhliche Stadtfest erschütterte. Es habe einen Messer-Angriff gegeben. Die Menschen sollten die Innenstadt verlassen. DER WESTEN war auch rund drei Stunden später vor Ort. Es herrschte gespenstische Stille. Ein Polizeihubschrauber kreiste immer wieder über den Tatort. Die Einsatzkräfte suchen fieberhaft nach dem Mörder. Alle Entwicklungen zu dem Fall in Solingen bekommst du hier>>>