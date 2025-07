Trennung bei Tatort-Star – seine Ex reagiert perplex: „Ich wusste nichts davon“

Tatort-Star Jasna Fritzi Bauer (36) lässt die Bombe platzen: Sie und ihre Partnerin Katharina Zorn gehen getrennte Wege. Diese Nachricht kam überraschend – nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern offenbar auch für Zorn selbst.

Vor einem Jahr zeigten sich Bauer und Zorn erstmals als Paar in der Öffentlichkeit. Nun gab die Schauspielerin die Trennung am Montagabend auf Instagram bekannt. „Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Wir bitten euch darum, unsere Privatsphären zu respektieren“, schrieb Bauer in ihrer Story. Eine Botschaft, die offenbar nicht abgesprochen war.

Tatort-Star macht Trennung bekannt

Katharina Zorn meldete sich am Dienstagmorgen (8. Juli) auf Instagram zu Wort. Sie zeigte sich überrascht und emotional. „Heute Morgen bin ich aufgewacht und das Leben war anders. Mein Handy war aus und ich wurde überwältigt mit unglaublich vielen Nachrichten aus verschiedensten Ecken von Freunden und Fremden mit Fragen zu auch meinem Familienleben, welches mir heilig war, bevor auch ich mich irgendwann entschieden habe, es öffentlich zu machen – aus Vorbildgründen und Authentizität.“

Zorn weiter: „Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung und dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen.“ Das Paar hatte im Juni 2024 in einem Doppelinterview mit der „Vogue“ seine Beziehung öffentlich gemacht.

Damals betonte Bauer, wie wichtig es sei, ein Zeichen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft zu setzen. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre ein Paar. Zorn brachte eine kleine Tochter in die Beziehung, die sie gemeinsam aufzogen. Jetzt ist alles anders.