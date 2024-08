Bundeskanzler Scholz kommt ins Ruhrgebiet – ausgerechnet HIER ist er zu sehen

Ampelkanzler Olaf Scholz stattet dem Ruhrgebiet einen Besuch ab. Am 26. August geht es für ihn nach Castrop-Rauxel. Doch sein Ausflugsziel ist einzigartig. Statt einem Marktplatz oder einer Halle sucht er eine Kleingartenanlage auf.

Scholz besucht Kleingarten im Ruhrgebiet

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am 26. August die Ruhrgebiet-Stadt Castrop-Rauxel. Grund für seinen Besuch: Der KGV Am Schelleberg. Der Kleingarten an der Dortmunder Straße ist preisgekrönt und bereitet sich jetzt auf den hohen Besuch vor, wie Norbert Mörchen, der 1. Vorsitzende gegenüber „Ruhr Nachrichten“ berichtet.

Scholz will mit verschiedenen Mitgliedern sprechen, die besonders ungewöhnliche Gärten wie zum Beispiel eine Permakultur haben. In diesen Gärten wachsen die Pflanzen nicht eindeutig getrennt in Beeten, sondern frei. Mörchen erklärt weiter, dass der Termin für den Kanzler-Besuch gar nicht leicht zu finden war: „Es war erst ein anderer Termin geplant, aber dann wurde alles doch verschoben.“

Kanzler stellt sich Fragen

Scholz bekommt zum Beginn eine etwa 30-minütige Tour durch die Anlage. Danach können er und die Mitglieder sich dann bei einer Bratwurst in einer Diskussionsrunde austauschen. Denn die Gärter in Castrop-Rauxel haben einige Sorgen, erklärt Mörchen weiter. „Es betrifft nicht uns, aber andere Vereine. Die Gärten werden aufgelöst für Baugebiete.“ In Schellenberg ist die Lage aber erst einmal entspannt. „Hier ist eine Top-Fläche. Die Anbindung an die Dortmunder Straße und dann das Grün in der Nachbarschaft – besser geht es nicht.“

Bis 20 Uhr will Bundeskanzler Olaf Scholz am Schellenberg bleiben. Danach geht es für ihn weiter. Doch Mörchen ist nicht nervös, den SPD-Politiker zu treffen, wie er der Zeitung weiter erzählt: „Nein, überhaupt nicht. Er ist auch nur ein Mensch, wie du und ich.“ Trotzdem sei es für den KGV Am Schellenberg eine gute Chance, dem Kanzler ihre preisgekrönten Gärten zu präsentieren.