Solingen: Brutale Messer-Anschläge seit 2020 – diese 5 Taten schockierten Deutschland

Der Messer-Anschlag von Solingen schockiert die Menschen in NRW und ganz Deutschland. Noch ist nicht bekannt, wer der Täter ist. Die Tat scheint sich jedoch einzureihen in andere ähnliche Gewalttaten im öffentlichen Raum seit einigen Jahren.

Eine Chronologie von schlimmen Messer-Anschlägen in Deutschland. Diese Terror-Taten bewegten das Land.

Messerangriff in Solingen: Ähnliche Taten in Dresden und Würzburg

Am Abend des 4. Oktober 2020 griff ein syrischer Islamist in der Dresdner Altstadt ein homosexuelles Paar an. Die Männer waren als Touristen in Sachsen. Der Syrer, der 2015 Asyl in Deutschland beantragte, stach mit zwei Messern auf die Männer ein. Der 55-jährige Thomas L. verstarb am Tatort, sein Partner wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde vom Dresdner Oberlandesgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt.

Am 25. Juni 2021 kam es in der Altstadt von Würzburg zu einer weiteren Schreckenstat. Ein Mann somalischer Herkunft stach zunächst im Woolworth-Kaufhaus und danach am Barbarossaplatz auf mehrere Menschen ein. Er tötete drei Frauen und verletzte weitere zum Teil lebensgefährlich. Eine Lehrerin konnte noch ihre elfjährige Tochter beschützen, verstarb aber selbst. Passanten, darunter auch ein iranisch-kurdischer Asylbewerber, hielten den Messerangreifer letztlich auf, sodass die Polizei ihn festnehmen konnte. Der Täter, der 2015 als Asylbewerber nach Deutschland kam, wurde vom Gericht als schuldunfähig eingestuft. Er kam unbefristet in eine Psychiatrie.

Handwerker aus dem Nichts erstochen

Ein Mann aus Somalia tötete am 18. Oktober 2022 zwei Handwerker (20 und 35 Jahre) auf offener Straße mit einem Messer. Kurz zuvor hatte er einen Streit mit seiner Ex-Freundin, die ihn nicht in die Wohnung ließ. Rasend vor Wut begann er daraufhin seinen Amoklauf, der ihn auch noch in einen Drogeriemarkt führte. Dort verletzte er einen weiteren Mann, der mit Glück überlebte.

Plötzliche Messerattacken in Zügen

Am 25. Januar 2023 grifft ein gebürtiger Palästinenser, der 2014 nach Deutschland kam, Fahrgäste in einem Regionalzug bei Brokstedt (Schleswig-Holstein) an. Ein junges Paar (17 und 19 Jahre) starb, vier weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Täter wurde von den Fahrgästen überwältigt. Das Landgericht Itzehoe verurteilte ihn zu lebenslanger Haft.

Zu einer ähnlichen Tat kam es bereits am 6. November 2021 in einem ICE nach Nürnberg. Dort stach ein Mann aus islamistischen Motiven wahllos auf Reisende ein und verletzte sie zum Teil schwer an Kopf und Brust. Glücklicherweise gab es hier keine Todesopfer. Polizisten konnten den Mann letztlich im Zug festnehmen.

Kurz vor Solingen: Tat in Mannheim bewegte das Land

Der Messerangriff von Mannheim am 31. Mai 2024 entsetzte ebenfalls die Republik. Ein Afghane griff eine Kundgebung des Islamkritikers Michael Stürzenberger an. Während Stürzenberger und fünf weitere Personen schwer verletzt überleben, kam der Polizist Rouven L. durch Stichverletzungen ums Leben.

Insgesamt verzeichnet die Polizei eine deutliche Zunahme der Messer-Kriminalität in Deutschland. Im Jahr 2023 verzeichnete das Bundeskriminalamt fast 14.000 Fälle von Messergewalt.