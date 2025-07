Tödlicher Unfall im Ruhrgebiet – Jugendliche (17) und junger Mann (20) sterben noch vor Ort

Am Sonntagabend (13. Juli) kam es im Ruhrgebiet zu einem tragischen Unfall bei dem die zwei jungen Beifahrer noch vor Ort verstarben und der Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Das bestätige eine Sprecherin der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis noch am Abend gegenüber DER WESTEN.

Der schreckliche Unfall ereignete sich in Ennepetal (Ruhrgebiet) an der Holthauser Talstraße.

Tragischer Unfall im Ruhrgebiet – beide Beifahrer sterben vor Ort, Fahrer ist schwer verletzt

Der Anruf bei der Polizei ging gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend (13. Juli) ein. Sofort eilten Polizei und Rettungskräfte zur Unfallstelle. Fotos des Unfalls zeigen, dass sich den vor Ort eintreffenden Einsatzkräften ein schreckliches Bild geboten haben muss: Der Skoda Octavia lag komplett zerstört auf der Seite in einem Graben.

++ Weiterer Unfall in der Region: Rettungshubschrauber über A42 in Oberhausen – Motorradfahrer kollidiert mit Auto ++

Doch was war passiert? Bisherigen Erkenntnissen zufolge, soll der 27-jährige Fahrer aus Gevelsberg aus noch ungeklärter Ursache vor der Klinik Königsfeld in Ennepetal (Ruhrgebiet) von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet sein, bestätigt die Sprecherin der Polizei gegenüber DER WESTEN. Dabei prallte das Auto anscheinend mit dem Dach gegen einen Baum. Der 27-jährige Fahrer konnte schwer verletzt aus dem Wrack geborgen werden und kam in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Insassen des Fahrzeugs, eine 17-jährige Jugendliche und ein 20-jähriger Mann, wurden noch vor Ort von den Rettungskräften reanimiert. Doch trotz der zügigen Reanimationsmaßnahmen kam für beide jede Hilfe zu spät. Sie starben noch am Unfallort.

Angehörige erscheinen noch am Unfallort

Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren außerdem zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie die Sprecherin der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis gegenüber DER WESTEN zudem berichtete, sind die Angehörigen der Opfer noch an der Unfallstelle erschienen und wurden hier psychologisch betreut.

Weitere News aus der Regio:

Die Holthauser Talstraße wurde nach dem Unfall großräumig gesperrt. Das Verkehrsunfallteam der Polizei ermittelt zurzeit die genaue Unfallursache.