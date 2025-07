Tödliches Unglück an Bahnübergang in NRW – Radfahrer stirbt

Am späten Montagnachmittag (14. Juli) überschattet ein schreckliches Unglück Dülmen in NRW. Nach ersten Informationen soll ein Radfahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Regionalexpress erfasst worden sein.

Wie DER WESTEN erfuhr, soll der wohl 50 Jahre alte Mann noch am Unfallort gestorben sein. Bisher konnte die Polizei dies auf Anfrage nicht bestätigen. Doch zumindest ist laut Bahn von einem Notfalleinsatz auf der Strecke in NRW die Rede.

Radfahrer tödlich von Bahn in NRW erfasst

An einem unbeschrankten Bahnübergang am Baumschulenweg soll der 50-jährige Radfahrer ersten noch unbestätigten Informationen zur Folge einfach über Rot gefahren sein. Der vorbeifahrende Regionalexpress konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Mann auf seinem Rad.

Auch aktuell: Tödlicher Unfall im Ruhrgebiet – Jugendliche (17) und junger Mann (20) sterben noch vor Ort

Dieser soll dann bereits am Unfallort seinen Verletzungen erlegen sein. Der Rettungsdienst hätte nur noch seinen Tod feststellen können. Mehrere Augenzeugen mussten alles mitansehen.

Mögliches tödliches Unglück in Dülmen (NRW)! Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

+++ Schwerer Unfall in Dortmund: Mann (22) stirbt +++

DB-Strecke in NRW weiterhin gesperrt

Der Bahnübergang war in Folge des Unfalls gesperrt, der Zug und die Insassen mussten evakuiert werden. Aber auch nach Beendigung der Aufräumarbeiten ist die Strecke zwischen Enschede, Lüdinghausen und Dortmund weiterhin beeinträchtigt.

Mehr News:

Wie die Deutsche Bahn mitteilt werden aufgrund der Reparaturarbeiten an dem Zug bis Betriebsschluss – also etwa 22 Uhr – alle Fahrten zwischen Lünen Hauptbahnhof und Coesfeld (Westfalen) ausfallen. Erst ab fünf Uhr am Dienstagmorgen (15. Juli) soll der Betrieb wieder wie geplant anlaufen. In der Zwischenzeit wurde bereits ein Ersatzverkehr mit drei Bussen auf der gesperrten Strecke eingerichtet.

Wir berichten an dieser Stelle weiter…