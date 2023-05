Ratingen: Explosion in Hochhaus ++ Reul erschüttert – „Kämpfen um ihr Leben“ ++ Polizei spricht von „mehrfachem versuchten Mord“

Schock-Vorfall in Ratingen (NRW)! Am Donnerstagvormittag (11. Mai) sind Rettungskräfte zu einem Hochhaus gerufen worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, kam es zu einer Explosion innerhalb der betroffenen Wohnung.

Mehrere Menschen erlitten dabei schwere Verletzungen – darunter auch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN mitteilte. Die Ermittler entdeckten außerdem eine Frauenleiche in der Wohnung. Wir berichten über die neuesten Entwicklungen hier in einem Newsblog.

Ratingen: Staatsanwaltschaft wertet Tat als „mehrfach versuchten Mord“

Die Einsatzleiter schildern Details der Explosion in Ratingen.

19.44 Uhr: Bei mehreren verletzten Einsatzkräften besteht am Abend weiterhin Lebensgefahr. „Wir wünschen allen verletzten Einsatzkräften baldige und vollständige Genesung und hoffen sehr, dass alle Einsatzkräfte diesen Angriff überleben. Die gesamte Familie der Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen hält heute inne und ist in Gedanken bei den Verletzten und deren Familien“, sagte der Vorsitzende des Verbandes der Feuerwehren in NRW, Dr. Jan Heinisch, der selbst Leiter der Feuerwehr in Ratingens Nachbarstadt Heiligenhaus ist.

Der Schutz der Einsatzkräfte gewinnt in Deutschland längst an Bedeutung. Heinisch erklärt weiter: „Unter “Gefahren der Einsatzstelle‘ haben wir früher eher technische Gefahren wie Brandausbreitung oder die Möglichkeit eines Stromschlags verstanden. Dass nunmehr immer häufiger Gefahren für Einsatzkräfte von Menschen ausgehen oder erzeugt werden, ist eine neue Dimension. Jede verletzte Einsatzkraft, jeder Einzelfall ist ein Fall zu viel. Heute sind wir zunächst einfach nur fassungslos und haben Mühe, die richtigen Worte zu finden. Unsere tiefste Verbundenheit gehört der Feuerwehr Ratingen, der Polizei und allen eingesetzten Kräften des Rettungsdienstes.“

18.38 Uhr: Auch der Einsatzleiter meldet sich nach dem Großeinsatz jetzt zu Wort. Laut seinen Angaben sollen die Einsatzkräfte aufgrund des Verdachts, dass sich eine hilflose Person in der Wohnung befinden würde, in die Wohnung in Ratingen-West am Donnerstagvormittag (11. Mai) gerufen worden. Darauf hätte ein überquellender Briefkasten hingedeutet. Nachdem die Einsatzkräfte vor der Wohnung eingetroffen waren, habe der mutmaßliche Täter die Tür aufgerissen. Unmittelbar sei die Explosion gefolgt.

„Dadurch wurden insgesamt sieben Feuerwehrleute zum Teil lebensgefährlich verletzt. Zwei Polizeibeamte, eine 25-Jährige und ein 29-Jähriger wurden beide lebensgefährlich verletzt.“ Kurze Zeit später sei der Tatverdächtige leicht verletzt und unter Widerstand festgenommen worden. Kurz zuvor habe er noch Feuer in der Wohnung gelegt. „Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat als mehrfachen versuchten Mord.“ Die Ermittlungen dauern an. Mehr Informationen könnten Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit noch nicht mitteilen.

18.20 Uhr: Innenminister Reul zeigt sich nach den Vorfällen an der Berliner Straße in Ratingen-West erschüttert. “Es ist ungeheuerlich, nicht nachvollziehbar, was hier eigentlich los ist, wie Menschen mit Menschen umgehen“, so Reul. „Jetzt sind sie im Krankenhaus und kämpfen um ihr Leben. Ich bin wirklich zornig und traurig.“

18 Uhr: Auch Bundesministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich nach der Explosion in Ratingen zu Wort gemeldet. „Das ist wirklich etwas unvorstellbar Schreckliches für diejenigen, die sich Tag für Tag für andere Menschen und für deren Sicherheit einsetzen“, sagte Faeser. Schlimm sei auch, dass es bei einem Routineeinsatz zu so einem schrecklichen Ereignis gekommen sei. Faeser sagte, sie habe mit Reul telefoniert, sich informiert und ihm die volle Unterstützung der Bundesregierung zugesagt.

17.49 Uhr: Wie unser Reporter vor Ort berichtet, ist NRW-Innenminister Herbert Reul soeben in Ratingen eingetroffen.

Ratingen: Aufnahmen zeigen Schockierendes

17.42 Uhr: Nach neusten Erkenntnissen deute der Zustand der Leiche darauf hin, dass die tote Frau bereits schon länger tot in der Hochhaus-Wohnung gelegen hatte, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

17.25 Uhr: Unser Reporter vor Ort hat Aufnahmen erhalten, die das Ausmaß der Explosionen verdeutlichen. Darin sind Knallgeräusche – mutmaßlich von Blendgranaten – zu hören. Aus der Hochhaus-Wohnung drang infolge eine riesige Rauchwolke.

Nachbarsjungen teilten diese schockierenden Aufnahmen aus Ratingen mit unserem DER WESTEN-Reporter vor Ort.

16.54 Uhr: Nach wie vor hält die Großlage in Ratingen die Ermittler und die Feuerwehr in Alarm. Über 100 Autos der Einsatzkräfte sollen laut unserem Reporter auf einem nahegelegenen Netto-Parkplatz stehen. Aus allen Regionen wurden Einsatzkräfte mobilisiert. Feuerwehr-Kameraden haben ihre Arbeiten auf dem Dach des Hochhauses nach wie vor noch nicht beendet, obwohl der Brand in der Wohnung zeitnah gelöscht werden konnte.

Die Einsatzkräfte ermitteln nach der Explosion in Ratingen weiterhin im Hochhaus. Foto: Daniel Sobolewski/DER WESTEN

Bei der Explosion in Ratingen wurde eine Wohnung in einem Hochhaus zerstört. Foto: Daniel Sobolewski/DER WESTEN

Einsatzkräfte der Feuerwehr befinden sich nach der Explosion im Hochhaus in Ratingen nach wie vor auf dem Dach. Foto: Daniel Sobolewski/DER WESTEN

Hunderte Einsatzkräfte

Ratingen: Frauenleiche in Wohnung entdeckt

16.33 Uhr: Wie Diane Dulischewski, Sprecherin Kreispolizeibehörde Mettmann, gegenüber DER WESTEN berichtet seien die verletzten Einsatzkräfte mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. „Aufgrund der unklaren Lage haben wir Spezialeinsatzkräfte alarmiert“, erklärt Dulischewski. Der 57-jährige Mann, der mutmaßlich für die Explosion verantwortlich ist, soll ebenfalls verletzt worden sein.

Eine Polizei-Sprecherin schildert im Interview mit DER WESTEN die Lage in Ratingen.

„Zudem haben wir in der Wohnung eine tote Frau gefunden. Wie sie verstorben ist, ob durch die Detonation oder ob ein anderer Hintergrund vorliegt, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Entwicklungen“, berichtet die Polizei-Sprecherin. Die Kriminalpolizei untersuche aktuell die Hochhauswohnung und sei dabei, die Hintergründe der Tat aufzudecken.

16.17 Uhr: Nach Informationen von DER WESTEN wird NRW-Innenminister Herbert Reul gegen 17.30 Uhr vor dem Hochhaus in Ratingen eintreffen und sich offiziell zu den Vorfällen äußern. Bis dahin will sich die Polizei erst mal nicht weiter äußern.

16 Uhr: Neue Details nach der Festnahme des 57-jährigen Mannes werden bekannt. Wie ein Reporter von DER WESTEN vor Ort erfuhr, soll der mutmaßliche Täter kurz nach der Explosion rauchend auf dem Balkon der Wohnung gesichtet worden sein. Infolge soll er versucht haben, über die Balkone der Nachbarswohnungen vor den Einsatzkräften zu entkommen. Eine Polizisten wurde bei der Explosion schwer verletzt. Sie soll noch in Flammen stehend aus der Wohnung getragen worden sein.

Ratingen: Polizei nimmt 57-Jährigen fest

15.28 Uhr: Nach der Festnahme soll die Polizei in der Wohnung eine Leiche gefunden haben. Das sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags, wie „Focus“ als erstes berichtete.

15.15 Uhr: Bei dem 60-Jährigen soll es sich nach Informationen des „Spiegel“ um einen Corona-Leugner handeln.

14.57 Uhr: Es soll zu Knallgeräuschen mehrere Stunden nach dem Einsatz gekommen sein, berichten Reporter von vor Ort. Die Polizei hat die Wohnung gestürmt und dabei einen 60-jährigen Mann festgenommen. Der Mann sei verletzt. Ob er durch die Explosion oder bei der Festnahme verletzt worden sei, könne man derzeit nicht sagen, sagte die Polizeisprecherin

14.46 Uhr: Informationen der „Rheinischen Post“ zufolge soll der mutmaßliche Täter bereits per Haftbefehl gesucht worden sein. Das sei aber nicht Grund des Einsatzes gewesen. Auf dem Balkon der betreffenden Wohnung ist nach der Explosion eine Person gesichtet worden. Um wen es sich handelte, ist unklar.

Eine Person steht auf dem Balkon von einem Hochhaus, aus dem Rauch quillt. Foto: David Young/dpa

14.14 Uhr: Innenminister Herbert Reul (CDU) zu den Verletzten: Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt.

13.58 Uhr: In eine ersten Stellungnahme macht NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) Angaben zum Hergang: „Nachbarn haben darauf hingewiesen, dass der Briefkasten einer Wohnung überquillt. Es gab den Verdacht auf eine hilflose Person in der Wohnung.“ Als die Polizei kam, um nach dem Rechten zu sehen, wurde die Wohnungstür geöffnet.“ Ein Sohn und eine Mutter hielten sich demnach in der brennenden Wohnung auf. Der Mann löste mit einem unbekannten Gegenstand eine Detonation aus.“

13.57 Uhr: Am Nachmittag will sich voraussichtlich Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu dem Vorfall äußern. Das berichtet das ZDF.

Ratingen: Scharfschützen nach Explosion in Position

13.40 Uhr: Mittlerweile haben sich zahlreiche Spezialkräfte der Polizei in Stellung gebracht – unter anderem auch Scharfschützen. Über die Hintergründe herrscht weiter Unklarheit.

Scharfschützen sind nach der Explosion in Ratingen im Einsatz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

13.35 Uhr: Über die genaue Anzahl der Verletzten gibt es bislang keine gesicherten Informationen. Gegenüber DER WESTEN bestätigte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf mehrere verletzte Einsatzkräfte. Die Deutsche Presseagentur (dpa) spricht von zehn verletzten Einsatzkräften unter den Verletzten. Unbestätigten Informationen zufolge schweben Retter in Lebensgefahr.

Hinterhalt in Ratingen?

13.15 Uhr: Der Einsatz an dem Hochhaus in der Berlinerstraße läuft noch. Nach Informationen von DER WESTEN sind auch fünf Rettungshubschrauber vor Ort.

Laut einer Polizei-Sprecherin sind Hintergründe und Ursache der Explosion derzeit noch völlig unklar. Weil die Situation vollkommen unübersichtlich ist und auch ein gezielter Hinterhalt nicht auszuschließen ist, sind schwer ausgestattete Einsatzkräfte.

Großeinsatz nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen. Foto: dpa

Explosion nach Notruf in Ratingen

13.01 Uhr: Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in einem Hochhaus in der Berliner Straße in Ratingen-West. Wie eine Sprecherin der Polizei Ratingen gegenüber DER WESTEN erklärte, wurden die Einsatzkräfte wegen einer „hilflosen Person“ zu der betroffenen Wohnung gerufen.

Als die Beamten mit Unterstützung der Feuerwehr eintrafen, kam es zu der Explosion. Bei dieser wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt, darunter auch mehrere Einsatzkräfte. (mit dpa)