Essen: Streit in Wohngebiet eskaliert ++ Mann (43) stirbt nach blutigem Angriff

Blutiger Angriff in Essen!

Am Dienstagabend (17. Juni) ist ein Streit laut Informationen von DER WESTEN in einem Wohngebiet im Stadtteil Frohnhausen eskaliert. Wie die Polizei gegenüber dieser Redaktion angab, waren zwei Männer vor einem Mehrfamilienhaus in der Bunsenstraße aneinander geraten, als plötzlich einer der beiden ein Messer zückte.

Essen: Polizei fasst Tatverdächtigen

Am Mittwochmittag (18. Juni) gaben die Ermittler weitere Infos bekannt: Gegen 20.10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine Auseinandersetzung an der Bunsenstraße. Als die Beamten vor Ort ankamen, fanden sie einen schwer verletzten 43-jährigen, obdachlosen Chinesen im Gebüsch. Sie alarmierten umgehend einen Notarzt, versorgten das Opfer anschließend mithilfe von zwei Passanten.

+++ Essenerin (24) lässt Kind (1) bei 30 Grad im Auto zurück – wie sie sich erklärt, macht sprachlos +++

Gleichzeitig wurde fieberhaft nach dem flüchtigen Täter gefahndet. An der Münchner Straße ging er der Polizei schließlich in die Fänge – bei ihm handelte es sich um einen 34-jährigen Chinesen, ebenfalls ohne festen Wohnsitz.

Hintergründe sind noch vollkommen unklar

In der Nacht auf Mittwoch (18. Juni) verstarb der 43-Jährige an seinen schweren Verletzungen.

Mehr News:

Auch ein Fall aus Duisburg beschäftigt derzeit die Ermittler im Ruhrgebiet. Ein Mann aus Duisburg lag nach einem vermeintlichen Sturz aus acht Metern Höhe im Koma. Was er berichtete, nachdem er aufwachte, rückte den Fall in ein vollkommen neues Licht. Denn jetzt wird in Duisburg wegen versuchten Mordes ermittelt. Die ganze Geschichte kannst du hier nachlesen >>>.