Mann in NRW erstochen – Tatverdächtiger verschanzt sich in Obdachlosenunterkunft

Der Rettungsdienst wurde am Montag (4. August) um 10:10 Uhr wegen eines dramatischen Vorfalls in einer Obdachlosenunterkunft in Gütersloh kontaktiert. Am Telefon wurde den Einsatzkräften aus NRW mitgeteilt, dass ein Mann stark verletzt wurde und er dringend medizinische Hilfe benötigte.

Als die Polizei aus NRW eintraf, konnte man nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der mutmaßliche Täter versuchte noch, sich vor den Einsatzkräften zu verstecken. Er schloss sich in ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft in Gütersloh ein.

Polizei aus NRW nimmt Tatverdächtigen fest

Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg zu dem Tatort an der Straße Holzheide in Höhe Marienfelder Straße. Dort stießen sie auf das Opfer, einen 46-jährigen Mann, der schwere Stichverletzungen erlitten hatte. Als die Rettungskräfte eintrafen, war es jedoch bereits zu spät. Sie konnte nur noch den Tod des Mannes aus NRW feststellen.

Schnell konnte man einen Mann identifizieren, der für die Polizei aus NRW als dringend tatverdächtig gilt. Dabei handelt es sich um einen 61-jährigen Mann mit jamaikanischer Staatsbürgerschaft. Um der Verhaftung zu entgehen, verbarg dieser sich zunächst in einem Zimmer in der Obdachlosenunterkunft in Gütersloh.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei aus NRW konnten den tatverdächtigen Mann jedoch gegen 12:35 Uhr festnehmen. Der 61-jährige Tatverdächtige leistete keinen Widerstand und ließ sich von der Polizei abführen. Er befindet sich vorerst in Gewahrsam.

Mordkommission „Holzheide“ ermittelt

Was genau passiert ist und wieso der Mann aus NRW sterben musste, ist bisher noch unklar. Die Mordkommission „Holzheide“ ermittelt momentan die genauen Hintergründe der Tat.

Die Mordkommission „Holzheide“ des Polizeipräsidiums Bielefeld setzt sich aus Beamten der Polizei Gütersloh und Bielefeld zusammen. Das Team, welches den tragischen Vorfall aus NRW momentan ermittelt, wird von dem Ersten Kriminalhauptkommissar Markus Mertens geleitet.