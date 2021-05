Flughafen Düsseldorf: Neuerung am Airport! Jetzt ist DAS möglich

Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf weitet sein Angebot aus!

Der Airport hat ein neues Angebot gestartet, das ab sofort verfügbar ist. Es kann jeder nutzen, auch wenn er nicht verreist.

Flughafen Düsseldorf: Airport weitet Angebot aus

Einige Corona-Teststellen bieten es bereits an: ein Drive-Though. Ab sofort ist das auch am Flughafen Düsseldorf möglich. So kann man sich nun im eigenen Auto auf das Coronavirus testen lassen.

Der Drive-Through im Parkhaus P3 wird von einem externen Anbieter geführt, ist rund um die Uhr geöffnet und bietet die gängigen Testtypen an – einen kostenlosen Corona-Schnelltest, einen Antigen-Schnelltest sowie Antikörper-Test für jeweils 29 Euro und einen PCR-Test im Preis zwischen 59 und 129 Euro je nach Auswertungsdauer. Das Testergebnis des Antigen- und Antikörper-Tests erhalten Getestete in der Regel nach 15 bis 20 Minuten.

Flughafen Düsseldorf: Testergebnis international anerkannt

Die Testbescheinigungen sind reisetauglich. Nach eigenen Angaben ist das Testergebnis international anerkannt und wird in mehreren Sprachen ausgestellt. Durch die Hinterlegung der Ausweisnummer sei es eindeutig zuzuordnen.

----------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

----------------------------

Neben dem Drive-Through gibt es am Flughafen Düsseldorf nach wie vor das Testzentrum eines zweiten Anbieters, welches sich im Terminal befindet und ebenfalls verschiedene Corona-Tests anbietet. (nk)

