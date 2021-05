Ein Kunde aus Soest machte an einer Kaufland-Kasse eine Beobachtung, die er so nicht erwartet hätte.

Kaufland in NRW: Kunde steht an der Kasse und rätselt – „Finde den Fehler“

Dirk Behrens (50) aus Soest (NRW) wollte sich nur bei Kaufland in die Schlange an der Kasse anstellen. Doch da machte er eine ungewöhnliche Beobachtung, die er sofort fotografieren musste. Was war denn da los?

Der vierfache Vater hatte sich in seiner Kaufland-Filiale in Soest eigentlich ganz bequem an die „süßwarenfreie Kasse“ anstellen wollen. Menschen mit Kindern kennen das Problem der Quängelei an den Kassen sicher. Deshalb hat Kaufland schon seit Längerem reagiert und dem zumindest an einer Kasse pro Laden ein Ende bereitet. Doch diesmal ist den Mitarbeitern anscheinend ein Fehler unterlaufen.

Kaufland in NRW: Kunde macht an Kasse überraschende Beobachtung

Und diesen dokumentierte der Soester auch direkt: „Finde den Fehler.“, schreibt er auf der Facebook-Seite des Supermarktes. Auf dem Bild zu sehen: das rote Kaufland-Schild mit dem weißen Schriftzug „süsswarenfreie Kasse“. Die Regale scheinen auch leer zu sein. Dafür wurde aber ein Riesen-Turm an Schokolade kurz vor der Kasse positioniert. Blöd gelaufen.

Auch ein paar Tage später hatte der 50-Jährige aus Soest die Situation so unverändert vorgefunden, schildert er unserer Redaktion. Zuvor sei ihm das aber bewusst nicht aufgefallen. Ob er sich geärgert hat? „Schon etwas. Man kennt das ja. Man wartet und die Kids laden den Wagen voll“, sagt er.

Doch Kaufland hat auf Nachfrage der Redaktion schnell auf den Fehler reagiert: „Die Süßigkeiten wurden versehentlich vor der süßwarenfreien Kasse unserer Kaufland-Filiale in Soest platziert und wurden bereits umgeräumt“, erklärt eine Pressesprecherin.

Der Supermarkt hat diese speziellen Kassen bereits Mitte der 90er Jahre eingeführt. Heute gebe es in allen deutschen Filialen solche Kassen. „Die Einführung dieser Kassen erfolgte auf unsere eigene Initiative, um Kunden mit Kindern einen zusätzlichen Service anzubieten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kunden mit kleinen Kindern diese gerne annehmen“, so Kaufland weiter.

Süßwarenfreie Kassen gibt es bei Kaufland schon seit fast 25 Jahren

Nichtsdestotrotz sind im Sichtbereich an diesen Kassen noch Batterien, Handyladekabel, Drogerieprodukte oder Einkaufsgutscheine zu erwerben. In der Hoffnung, dass Kinder an diesen Gegenständen kein Interesse zeigen...

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Bleibt zu hoffen, dass Dirk Behrens bei seinem nächsten Besuch mit seinen Kleinkindern (1, 4 und 7 Jahre alt) keine bittersüße Überraschung mehr erlebt...

Der Supermarkt hat nun auf Facebook mit einer Werbung auf Humor gesetzt. Doch die Kunden kontern. >>> Hier die ganze Geschichte. (js)