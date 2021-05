Am Flughafen Düsseldorf wurden zwei Bomben . (Symbolbild)

Bombe am Flughafen Düsseldorf entschärft: Deswegen war ein lautes Knallgeräusch zu hören

Bombenentschärfung am Flughafen Düsseldorf!

Eine Fünf- und eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Flughafen Düsseldorf am Montag bei Arbeiten freigelegt worden.

Die beiden britischen 5 und 10-Zentner Fliegerbomben nach der Entschärfung. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Feuerwehr

Flughafen Düsseldorf: Hier wird evakuiert

Da beide Blindgänger über einen konventionellen Aufschlagzünder verfügen, mussten sie noch am selben Tag entschärft werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf hat das übernommen.

Ab sofort ist das Gefahrentelefon @Duesseldorf unter

0211-38 89 889 zu erreichen. Hier die Gefahrenbereiche. Der innere Kreis muss geräumt werden, ziwschen dem inneren & äußerden Kreis gilt luftschutzmäßiges Verhalten. #DBombe pic.twitter.com/UltXMOBUUc — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) May 10, 2021

„Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf war durch die geplanten Maßnahmen nur im geringen Maße betroffen“, teilt der Airport mit.

Entschärft wurde zu einer Zeit, wo wenig Verkehr herrschte. Aber: Die A44 wurde zwischen den Anschlussstellen Kreuz Meerbusch und Ratingen ab 14 Uhr gesperrt.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

Außerdem wurden rund um den Fundort am Flughafen Düsseldorf herum Menschen in einem Radius von 500 Metern evakuiert. Insgesamt 2.500 Personen waren davon betroffen. Bis 13 Uhr mussten sie die Gebäude verlassen. Auch die Grundschule am Farnweg musste evakuiert werden.

Für den Radius in einem Kilometer Entfernung galt: Im Gebäude bleiben! Betroffen waren etwa 3.000 Menschen.

Am späten Nachmittag gab der Pressedienst der Landeshauptstadt Düsseldorf dann bekannt: Die Bombe konnte um 16:10 Uhr entschärft werden!

Insgesamt waren 201 Kräfte der Feuerwehr, Polizei, Stadtwerke, Rheinbahn sowie des Ordnungsamtes und des Amtes für Verkehrsmanagement im Einsatz.

Das Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hat die beiden Blindgänger erfolgreich entschärft. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Feuerwehr

Im Anschluss der eigentlichen Entschärfung mussten gleich zwei Detonatoren gesprengt werden. Deswegen gab es um kurz nach 16 Uhr ein Knallgeräusch im Umfeld des Fundortes.

Zusätzlich teilt der Flughafen Düsseldorf mit: Es gab keine nennenswerte Auswirkung auf den Flugbetrieb.