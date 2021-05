Flughafen Düsseldorf: Au weia! Hat DAS etwa die Politik bei Ausgangssperren vergessen?

Düsseldorf. Au weia, muss man sich HIER an den Kopf fassen?

Die nächtliche Ausgangssperre ist beschlossen, Corona hält Deutschland noch immer Würgegriff. Und trotz Impf-Offensive und Endlos-Lockdown gehen die Inzidenzwerte, die für die Politik entscheidend für Öffnung oder Schließung ist, eher hoch als runter. Davon betroffen sind auch die großen Flughäfen des Landes, allen voran der Flughafen Düsseldorf als Dreh- und Angelkreuz in NRW.

Doch, moment: Hat die Politik DAS etwa vergessen, als Ausgangssperren beschlossen worden sind?

Zwar befinden wir uns aufgrund von gewissen Reiseeinschränkungen nicht in einer Zeit, in der ein Urlaub mit dem Flugzeug besonders üblich ist. Dennoch verreisen auch jetzt Menschen etwa am Flughafen Düsseldorf - und Flüge finden ja auch in der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr statt.

----------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

----------------------------

Doch in diesem Zeitfenster dürfen die Bewohner jener Regionen, die drei Tage lang eine Neuinfektionsrate von mindestens 100 gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweisen, ihre Wohnung nicht verlassen.

Flughafen Düsseldorf: Wer in der Zeit der Ausgangssperre verreist, der wird mit deutlichen Einschränkungen zu kämpfen haben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / NurPhoto | Ying Tang

Damit können Reisende laut „Focus Online“ ihren Flug nach den aktuellen Regeln nicht antreten, sofern er in diese Zeit fällt. Sie müssen ihre Flugreise also verfallen lassen. Und wer in dem Zeitfenster der Ausgangssperre am Flughafen landet, der müsste bis nach 5 Uhr dort ausharren.

------------------------------

------------------------------

Flughafen Düsseldorf: Nicht nur Flugreisende betroffen

Gleiches gilt für Reisende mit der Bahn. Sie dürfen ebenfalls nicht in Gebieten mit einer Inzidenz von mehr als 100 befördert werden, wie „Focus Online“ schreibt.

Die Bundesnotbremse ist da! Doch im Bezug auf den Flughafen Düsseldorf wurde da was vergessen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Marcel Kusch

Damit bleibt nur zu hoffen, dass die nächtliche Ausgangssperre zu einem möglichst schnellen Rückgang der Infektionszahlen verhilft. Und möglicherweise führt die Politik ja doch noch eine Ausnahmeregelung für betroffene Reisende ein... (nk)

Flughafen Düsseldorf: Auch andere Lebensbereiche sind betroffen

Durch die Bundesnotbremse ist in den Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen nicht nur die nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten – auch andere Lebensbereiche sind eingeschränkt. Was die neue Regelung für Friseure bedeutet, erfährst du >>>hier.