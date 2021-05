„Die Höhle der Löwen“: DIESES Promi-Paar versucht sich als Startup-Gründer – ihre Geschäftsidee betrifft uns alle

„Die Höhle der Löwen“ hat am Montagabend prominente Gründer zu Gast.

In der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ kamen schon so einige interessante Geschäftsideen auf. Die Gründer stammten aus den verschiedensten Bereichen. Nicht immer müssen dahinter Experten stecken.

In einer neuen Folge von „Die Höhle der Löwen“ tritt plötzlich ein bekanntes Fernsehgesicht vor die Investoren. Was sie und ihr Partner zu Geld machen wollen, könnte uns allen im Alltag eine Hilfe sein.

„Die Höhle der Löwen“: Giulia Siegel versucht sich als Startup-Gründerin

Die Rede ist von Giulia Siegel. Der Realitystar begibt sich gemeinsam mit Partner Ludwig Heer in „Die Höhle der Löwen“.

Gemeinsam mit ihrem Partner Ludwig Heer (r.) versucht sich Giulia Siegel als Startup-Gründerin. Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Schließlich ist die Blondine eher für diverse Reality-TV-Formate und ihre Alkoholeskapaden bekannt. Zuletzt war die 46-Jährige bei „Promis unter Palmen“ zu sehen. Mit Freund Ludwig nahm sie 2020 sogar an der Flirtshow „Temptation Island VIP“ teil, in der sich die beiden ihre Treue beweisen mussten.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Die Höhle der Löwen“:

„Die Höhle der Löwen“ ist eine Gründer-Show bei Vox

Aktuell strahlt der TV-Sender die neunte Staffel aus

Start-Ups und Gründer stellen ihre Produkte vor – die Investoren (die „Löwen“) entscheiden, ob sie mit ins Geschäft einsteigen wollen

Die Investoren der neunten Staffel sind: Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau

----------------------------------------

„Die Höhle der Löwen“: Realitystar möchte Kassenbons digitalisieren

Doch nun scheint Giulia Siegel mit „Green Bill“ einen ganz neuen Weg einschlagen zu wollen. Gemeinsam mit Ludwig, der als Fernsehkoch bekannt wurde, und ihrem Geschäftspartner Tobias Kiessling plant sie, das Kassenbon-System zu digitalisieren.

Giulia Siegel und ihre Geschäftspartner stellen ihre „Green Bill“-Idee den Investoren vor. Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Ein Bordcomputer mit Tablet soll an alle bestehenden Kassensysteme angeschlossen werden und Bons künftig direkt an die Kunden senden. Ein Ausdrucken der Kassenzettel, die viele anschließend nur noch in den Müll werfen, sei nicht mehr nötig.

Giulia Siegel und die zwei Herren fordern 200.000 Euro Investment und würden im Gegenzug 10 Prozent der Unternehmensanteile an ihren Investor abgeben. Ob da jemand zuschlagen wird?

----------------------------------------

Mehr zu „Die Höhle der Löwen“:

„Die Höhle der Löwen“: Gründer starten mit Bodyscan-App „Presize“ durch – SIE will es unbedingt testen

„Die Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel verkündet „Pinky Gloves“-Aus – dann mischt sich Frank Thelen ein

„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht Klartext – Gründer sollen sie ausgenutzt haben

----------------------------------------

Vor Kurzem hat Unternehmer Nico Rosberg verraten, welches seiner Projekte das Verrückteste gewesen ist. Seine Antwort kannst du hier nachlesen.

Und auch Carsten Maschmeyer erinnert sich im Vox-Interview an eine skurrile Geschichte. Welche Aktion beinah lebensgefährlich für ihn geworden wäre, erfährst du hier.

„Die Höhle der Löwen“ läuft montags um 20.15 Uhr bei Vox und in der TVNOW-Mediathek.