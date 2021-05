Pink Moon 2021: Wenn du nach dem Supermond Ausschau gehalten hast, wird dich DIESES Phänomen besonders verwundert haben

In der Nacht von Montag auf Dienstag konntest du ein besonderes Himmelsphänomen über Deutschland beobachten, und das sogar ohne Teleskop: den Pink Moon 2021!

Doch eine Sache könnte dich bei der Beobachtung des Pink Moon enttäuscht haben. Darüber berichtet „ wetter.de“.

Pink Moon 2021: Dieses Detail könnte dich verwundert haben

Der April-Vollmond hat es in diesem Jahr in sich: 2021 zeigt er sich als sogenannter Supermond. Dieses Himmelsphänomen können wir auf der Erde immer dann beobachten, wenn der Mond unserem Planeten besonders nahekommt.

In diesem Fall erscheint der Mond besonders groß, und weil eben gerade auch Pink Moon ansteht, leuchtet er in einer besonders hellen Farbe.

Willst du ihn sehen, so musst du früh aus den Federn: Am besten schaust du am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr in Richtung Himmel. Dieser dürfte dann in weiten Teilen Deutschlands relativ klar sein. Doch lohnt sich der Aufwand?

Wenn du dich auf ein sattes Pink freust, wirst du dich vermutlich wundern – denn der Himmelskörper leuchtet am Ende gar nicht so pink wie der Name vermuten lässt.

-----------------------------

Auf diese Himmels-Phänomene kannst du dich im Jahr 2021 noch freuen:

Sternschnuppenschauer: Eta-Aquariden (Ende April bis Mai), Delta-Aquariden (Um den 29. Juli), Perseiden (9. bis 13. August), Draconiden (Anfang Oktober)

Supermond: 27. April, 26. Mai

Partielle Mondfinsternis: 19. November

Sonnenfinsternis: 10. Juni (in Deutschland wird nur ein leichter Schatten zu sehen sein)

-----------------------------

Pink Moon: So kam er zu seinem Namen

Wieso dann der irreführende Name? Der wurde vermutlich erstmals im „Maine Farmer's Alamanac“ aus dem 1930er Jahren in den USA abgedruckt.

Laut des Buchs geht die Bezeichnung wahrscheinlich auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Weil zum Vollmond im April üblicherweise die pinke Phlox-Blume blüht, gaben sie dem Himmelsphänomen diesen Namen.

Pink Moon 2021: Pinker Phlox wächst auch in Deutschland und ist beim Taubenschwänzchen gern gesehen. (Archiv) Foto: IMAGO / blickwinkel

Andere Quellen vermuten, dass der besondere Mond als ein böses Omen angesehen wurde, der Erschreckendes voraussagt: das Ende der Welt!

-----------------------------

-----------------------------

Hoffen wir, dass die düstere Vorhersage an diesem Abend dann doch nicht eintrifft. Dann würden wir schließlich den zweiten und letzten Supermond in diesem Jahr verpassen. Laut „wetter.de“ können wir in der Nacht des 26. Mai den sogenannten „Blumenmond“ am Himmel bewundern.

Perseiden-Strom im August am Himmel zu sehen

Und dann können wir uns noch über den Perseiden-Strom im Hochsommer freuen.