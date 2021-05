„Tagesschau“: Letzte Folge mit Linda Zervakis – ARD teilt DIESES Video und Fans reagieren eindeutig

Linda Zervakis ist seit dem Jahr 2013 Teil der „Tagesschau“ und zählt damit zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens.

Nachdem sich bereits „Tagesschau“-Legende Jan Höfer Ende 2020 von den ARD-Nachrichten verabschiedete, wurde am Montagabend (26.04.) auch die allerletzte „Tagesschau“-Ausgabe mit Linda Zervakis ausgestrahlt.

Gegenüber dem „NDR“ erzählte die 45-Jährige bereits im Voraus, wie sie sich von ihrer Rolle als „Tagesschau“-Sprecherin verabschieden will.

„Tagesschau“: Aus von Linda Zervakis – „Das nehme ich mir sehr zu Herzen“

Als Linda Zervakis vor rund acht Jahren das erste Mal den Satz „Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 'Tagesschau'“, über die Lippen bringen musste, konnte sie sich vor Aufregung kaum halten.

Mittlerweile gehört die „Tagesschau“ für die 45-Jährige zum stinknormalen Alltag – vor ihrer letzten Sendung haben Linda Zervakis dennoch die Knie geschlottert.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis:

Linda Zervakis wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren

Ihre Eltern kamen als griechische Gastarbeiter nach Hamburg-Harburg

Da ihr Vater früh verstarb, arbeitete Linda Zervakis noch bis zu ihrem 28. Lebensjahr im familieneigenen Kiosk mit

Im Jahr 2001 begann die Journalistin ihre Arbeit beim NDR

Seit Mai 2010 steht sie für die „Tagesschau“ vor der Kamera

Linda Zervakis ist verheiratet und hat zwei Kinder

Am 26. April 2021 moderierte sie ihre letzte „Tagesschau“

----------------------------------------

Seitdem verkündet wurde, dass Linda Zervakis bei der „Tagesschau“ aufhört, hat die 45-Jährige von ihren Zuschauern unzählige Briefe, E-Mails und Nachrichten erhalten.

Von der positiven Resonanz ihrer Fans, welche Linda Zervakis dadurch erreichte, wurde die Tagesschau-Sprecherin selbst absolut überrascht und bewegt.

„Das nehme ich mir doch sehr zu Herzen – im positiven Sinne", sagt sie.

„Tagesschau“: Linda Zervakis legt „schlanken griechischen Abgang“ hin

Für Zuschauer hat sich die letzte „Tagesschau“-Sendung mit Linda Zervakis von allen vorherigen Sendungen eher weniger unterschieden. Traditionell laß die 45-Jährige um Punkt 20 Uhr die tagesaktuellen Nachrichten vor und verabschiedete sich um 20.15 Uhr lediglich mit ein paar wenigen Worten.

„Tagesschau“: Am Montagabend (26.04.) wurde die letzte Sendung mit Linda Zervakis ausgestrahlt. Foto: NDR/Thorsten Jander

Sobald das jedoch geschafft war, konnte sich das „Tagesschau“-Team am Set über einen Abschied der traditionellen, griechischen Art freuen.

----------------------------------------

Ähnliche Themen zur „Tagesschau“:

----------------------------------------

„Ich werde da meine griechischen Wurzeln nochmal betonen und Ouzo verteilen – und zwar abgepackt in kleinen Flaschen, Corona-konform jeder für sich eine“, verrat Linda Zervakis bereits vor der Sendung gegenüber dem „NDR“.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte ein festliches Abschieds-Essen im Großraumbüro der „Tagesschau“ leider nicht stattfinden.

+++ „Tagesschau“: Jan Hofer macht Schluss! Dieses emotionale Video solltest du unbedingt gesehen haben +++

So legte Linda Zervakis bei der „Tagesschau“ einen „schlanken, griechischen Abgang“ hin.

„Tagesschau“: ARD teilt Clip von Linda Zervakis' Auszug

In der Sendung am 26. April merkte man Linda Zervakis nichts davon an, dass sich gerade ein wichtiges Kapitel ihres Lebens schließt. Für die Zuschauer fühlte es sich an wie eine gewohnte Ausgabe der ARD-Nachrichten. Die Sprecherin wählte keine emotionalen Worte und machte das Publikum auch gar nicht auf ihren Abschied aufmerksam.

Doch hinter den Kulissen scheint es ein ganz besonderer Moment für die Moderatorin gewesen sein, wie nun ein Video der ARD bei Instagram zeigt.

Für ihre letzte Ansage inszenierte Linda Zervakis ein bedrückendes Abschiedsvideo, in dem sie noch einmal sagte: „Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.“ Dann hob die 45-Jährige einen Karton voller Gegenstände auf und lief damit aus dem Bild. Auch wenn sie dabei ein breites Lächeln auf den Lippen trug, wird ihr dieser Auszug sicherlich nicht leicht gefallen sein.

Die Fans wollen den Abschied der Moderatorin gar nicht wahrhaben. „Soo schade für die 'Tagesschau' und uns Zuschauer. Ihre offene Art und Professionalität werde ich vermissen“, heißt es in den Kommentaren. Eine weitere Zuschauerin schreibt: „Sie gehört für mich einfach zur 'Tagesschau'!“(mkx)

Unterdessen nahm sich „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers Schauspieler Jan Josef Liefers vor. Doch er hatte einen ganz klaren Standpunkt. Mehr dazu hier >>>

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen überraschte ihren Kollegen mit einer netten Geste. Seine Reaktion spricht Bände. >>> Mehr dazu hier