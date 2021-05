Flughafen Düsseldorf: Mann will einreisen – und wird festgenommen

Düsseldorf. Festnahme am Flughafen Düsseldorf!

Als ein Mann (55) aus der Türkei nach Deutschland einreisen wollte, erwartete ihn sein blaues Wunder am Airport. Der gesuchte und verurteilte Sexualstraftäter wollte am Flughafen Düsseldorf nach Deutschland einreisen, und schien vergessen zu haben, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Bundespolizei hatte es nicht vergessen und konnte den Mann nach der Überprüfung seiner Personalien direkt ins Gefängnis schicken.

Flughafen Düsseldorf: Polizei nimmt am Mann nach Einreise fest

Als der Mann am Mittwoch bei der Passkontrolle seinen Ausweis vorlegte, war den Beamten direkt klar, wohin die Reise für den Mann weitergehen würde: Vom Flughafen aus direkt in den Knast.

Der Grund für dieses schnelle Urteil: Das Landgericht Bochum hatte ihn im Mai 2013 rechtskräftig wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.

Ein Mann wurde am Flughafen Düsseldorf festgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / NurPhoto | Ying Tang

--------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

--------------------------

Rund acht Jahre später waren davon noch genau 701 Knast-Tage übrig. Deswegen war der 55-Jährige von der Staatsanwaltschaft Bochum zur Festnahme ausgeschrieben, was den Beamten an der Passkontrolle aufgefallen war.

Vom Flughafen Düsseldorf aus lieferten die Polizisten ihn daher direkt am Gefängnis ab.

--------------------------

--------------------------

