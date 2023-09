Deutsche Bahn in NRW: Paukenschlag! Dicke Klatsche für Reisende

Die Deutsche Bahn in NRW hat für die Herbstferien einen echten Paukenschlag angekündigt, der nicht nur Pendler, sondern auch Urlauber hart treffen wird.

Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten, welche fast den kompletten Zugverkehr zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland lahmlegen werden. Doch es gibt auch eine Notfalllösung.

Deutsche Bahn in NRW: Erhebliche Einschränkungen

Die zweiwöchigen Bauarbeiten der Deutsche Bahn finden im September und Oktober 2023 in Duisburg statt – genauer auf Höhe des Autobahnkreuzes Kaiserberg (A3/A40). Gleichzeitig wird an der Stelle eine Autobahnbrücke über den Gleisen abgerissen, weshalb diese im Bereich des Kreuzes Kaiserberg gesperrt werden.

Auf den Bahnverkehrs in NRW hat das große Auswirkungen – genauso wie auf die Bahnreisenden. Diese müssen sich ab dem letzten Schultag vor den Herbstferien (Freitag, 29. September ab 21 Uhr) bis zum letzten Tag dieser (Freitag, 13. Oktober bis 21 Uhr) auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

+++ Deutsche Bahn: ARD deckt lebensbedrohliche Zustände in Zügen auf – „Panik“ +++

So werden vor allem die genutzten Strecken zwischen Duisburg und Essen, beziehungsweise die Strecken von Oberhausen nach Düsseldorf in diesem Zeitraum nicht wie üblich be- und angefahren.

Deutsche Bahn in NRW: Für SIE kommt es besonders bitter

Viele Züge des Fernverkehr zwischen Dortmund und Düsseldorf/Köln über Wuppertal werden umgeleitet, was zu einer Fahrzeitverlängerung von 20 bis 40 Minuten führt. Außerdem werden alle Fernverkehrszüge die Bahnhöfe Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf Flughafen nicht anfahren, dazu wird es ein reduziertes Fernverkehrsangebot an den Hauptbahnhöfen in Düsseldorf, Essen und Bochum geben.

+++ Deutschlandticket: Horror-Szenario droht – folgt jetzt das böse Erwachen? +++

Im Nahverkehr werden alle Züge im Regional- und S-Bahnverkehr zwischen Mülheim Hbf und Duisburg Hbf sowie die Züge zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf ausfallen. Auch auf den Linien zwischen Duisburg und Düsseldorf kommt es zu Umleitungen und Ausfällen.

Das könnte dich auch interessieren:

Folgende Züge sind von den Einschränkungen betroffen: RE1 (RRX), RE2, RE3, RE5 (RRX), RE6 (RRX), RE11 (RRX), RE19, RE42, RE44, RB32, RB33, RB35 sowie im S-Bahn-Verkehr die Linie S1.

Besonders für Menschen, die in den Herbstferien vom Flughafen Düsseldorf aus in den Urlaub reisen wollen, sind diese Änderungen bitter – schließlich kann der Airport vom Ruhrgebiet aus nicht mit öffentlichen Zügen der Deutschen Bahn erreicht werden.

Deutsche Bahn in NRW: Schienenersatzverkehr geplant

Immerhin: Die Deutsche Bahn will während der Bauarbeiten wird die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr anbieten und dafür Kooperationen mit Eurobahn, National Express, Rhein-Ruhr-Bahn und VIAS abschließen. Geplant sind Schnellbusse zwischen Oberhausen-Sterkrade und Düsseldorf sowie Essen und Düsseldorf.

Es wird zwei verschiedene Routen geben: Einmal von Oberhausen nach Düsseldorf (Oberhausen-Sterkrade – Oberhausen Hbf -Duisburg Hbf – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf Hbf) – diese verkehrt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten. Die andere Route von Essen nach Düsseldorf (Essen Hbf – Mülheim Hbf – Duisburg Hbf – Düsseldorf- Flughafen – Düsseldorf Hbf) verkehrt ebenfalls alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten.